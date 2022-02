Misbrug af fakta og en grov fremstilling af danskerne.

Peter Hummelgaard har fundet den helt store angrebsbog frem fra reolen i Beskæftigelsesministeriet og langer nu kraftigt ud efter Venstre og Jakob Ellemann-Jensen i striden om dagpengetal.

»Jeg synes, det er en grov og fornedrende tilgang, som Venstre viser til danskerne, som de er flest. Det er groft at fremstille danskere som et folk, der smider sig på sofaen, blot fordi dagpengene bliver hævet det første tre måneder,« siger beskæftigelsesministeren.

S-regeringen, de røde støttepartier og Dansk Folkeparti blev i januar enige om at hæve dagpengesatsen til 23.000 kroner om måneden, de første tre måneder efter man bliver ledig.

Det har affødt en offensiv fra Venstre, som har brugt tal fra Cepos i en kampagne, hvor en kvinde blandt andet ligger og sover på en sofaen. Her anfører Venstre, at folk på dagpenge nu kan tjene mere end folk, der sætter varer på hylderne.

I Venstre-offensiven har Jakob Ellemann-Jensen selv brugt Cepos-tallene, som viser, at 140.000 danskere vil opleve, at de tjener mindre end regeringens forhøjede dagpengesats.

Men det er en voldsomt fordrejning, mener Peter Hummelgaard. Hans ministerium har nu at beregnet, at det blot er 41.000 danskere, som tjener mindre end den forhøjede dagpengesats.

»Venstre vil åbenbart gå meget langt for at misbruge og fordreje fakta til deres fordel. Det er rystende, at Jakob Ellemann-Jensen ikke viser større respekt for hårdtarbejdende danskere, der bliver ramt af uforskyldt ledighed, og som har en termin, et bilån og regninger at betale, indtil de hurtigt finder et job igen,« siger Peter Hummelgaard.

Jakob Ellemann-Jensen (V) under doorstep om international arbejdskraft på Christiansborg tirsdag den 25. januar 2022.

Forskellen i tallene skyldes, at Cepos ikke medregner den pension, man får som lønmodtager.

»Venstre og Cepos glemmer også at nævne, at ingen kan få mere end 90 procent af deres løn i dagpenge. Så fortællingen om, at man kan sige op og få mere i dagpenge, er simpelthen løgn,« siger Hummelgaard.

Men synes du stadig, det er i orden, at 41.000 danskere tjener mindre end dagpengesatsen?

»Man skal huske på, at det kun er de første tre måneder, at dagpengesatsen bliver forhøjet, og at langt, langt de fleste danskere ikke vil være på dagpenge frem for i job. Så for mig turnerer Venstre med en falsk fortælling om, at det ikke længere kan betale sig at arbejde.«

Så du anerkender ikke det principielle i, at visse arbejdsløse får mere for at sidde derhjemme, end andre gør som lønmodtagere?

»Det er et principielt synspunkt, så slet ikke holder i virkeligheden. Der findes allerede private lønforsikringer, hvor man kan sikre sig meget mere, end butiksmedarbejderen kan få.«

Venstre lægger sig dog ingenlunde ned, efter Hummelgaard har smidt helt andre tal på bordet.

»Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Og det er helt skævt, at den socialdemokratiske regering nu vil bruge skatteborgernes penge på at forgylde kammeraterne i fagbevægelsen og hæve dagpengene markant, så arbejdsløse kan tjene mere end en butiksmedarbejder, der står op hver dag og går på arbejde,« siger beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V).

Han understreger, at Venstre altid vil støtte op om et trygt sikkerhedsnet.

»Men vi vil hellere belønne folk i arbejde og skabe økonomiske incitamenter til at tage et arbejde end at gøre det mere attraktivt at være uden for arbejdsmarkedet,« siger han.