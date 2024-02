I denne uge blev skolevalget afgjort, og et parti står tilbage som klar vinder.

Og så kom udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at se lidt forpjusket ud i forbindelse med diskussionen om den palæstinensiske hjælpeorganisation UNWRA.

Spørger man eleverne i 8.–10. klasse, så er der kun ét folkeparti i Danmark, og det er Liberal Alliance. Med godt 30 procent af stemmerne blev Liberal Alliance næsten dobbelt så store som nummer to, Socialdemokratiet. Aldrig har et parti fået så mange stemmer til et skolevalg.

Du tænker måske »og hvad så? Det er kun et skolevalg. Det betyder ingenting«. Men når samtlige toppolitikere kaster sig ind i skolevalget ved for eksempel at lave videoer på sociale medier, hvor de anbefaler børnene at stemme på deres parti, så er det vel rimeligt nok, at vi beskæftiger os med det.

Det er i øvrigt ikke kun dem under 18 år, som Liberal Alliance har godt fat i for tiden. Fredag offentliggjorde DR en meningsmåling foretaget af Epinion, hvor næsten hver fjerde mellem 18 og 34 år svarede, at de ville sætte deres kryds på Liberal Alliance.

Ugens vinder er Liberal Alliances Ungdoms formand Simon Fendinge Olsen for at have ført hans parti til en suveræn sejr til skolevalget.

»Det er helt vildt, at Liberal Alliance er gået sammen med højrefløjen om et populistisk forslag om at stoppe al udviklingsbistand til de palæstinensiske områder.«

Sådan lød det fra Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen for et par uger siden, efter at Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti havde foreslået netop det.

Det var både udtryk for enegang og isolationistisk udenrigspolitik, måtte man forstå på udenrigsministeren.

Efterfølgende har lande som Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien, Finland, Estland, Canada, USA, Island, Holland, Japan, New Zealand og Schweiz ikke desto mindre suspenderet støtten til den største palæstinensiske hjælpeorganisation, UNWRA.

Det er nemlig kommet frem, at flere af organisationens ansatte deltog aktivt i terrorangrebet på Israel den 7. oktober. Organisationen er også beskyldt for at sprede stærk antisemitisk undervisningsmateriale til palæstinensiske skolebørn. Organisationen UNWATCH har ligeledes lækket hundredtusinder af samtaler på beskedtjenesten Telegram, hvor ansatte i i UNWRA hylder terrorangrebet den 7. oktober.

Deres lønninger er blandt andre vi danskere tvunget til at finansiere via skatten, fordi Lars Løkke Rasmussen har valgt at gå enegang i forhold til vores nærmeste allierede og fører en isolationistisk udenrigspolitik på dette område.

Derfor er du, Lars Løkke Rasmussen, ugens taber i dansk politik.

Hør mere om den seneste uge i dansk politik i B.T.s podcast Slottet og Sumpen: