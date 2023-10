Det har været en travl uge i dansk politik. Der har været åbningsdebat i 16 timer, og så har en topminister fået en sag på halsen, som har potentiale til at blive en episk møgsag.

Både i partilederdebatten på DR tirsdag og til åbningsdebatten i Folketinget torsdag satte Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, kirurgisk præcise angreb ind på Venstre.

Hun angreb Venstre for at bakke op om en CO2- afgift på landbruget.

Inger Støjberg er ikke ugens vinder, fordi hun er imod en CO2- afgift. Hun er ugens vinder, fordi hendes angreb var et stilstudie i, hvordan man skal angribe en politisk modstander.

Støjberg ved om nogen, som tidligere mangeårig medlem af Venstre, at det er en svær sag for det gamle landbrugsparti.

Støjbergs angreb kan koges ned til, at hun er skuffet over Venstre, og hun frygter, at CO2- afgiften vil koste mange arbejdspladser i landdistrikterne.

Dermed spejler hun de bekymringer, som findes hos mange kernevælgere i Venstre. Det er et effektivt angreb.

Torsdag bragte Zetland en historie, som kan blive virkelig slem for udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og dermed også for regeringen.

Sagen handler i sin essens om, at Lars Løkke Rasmussen måske har givet investeringsfonden CIP positiv særbehandling i forbindelse med fondens ansøgninger om at opstille en havindmøllepark i Danmark.

I hvert fald udtaler både en minister og flere embedsmænd sig anonymt til Zetland, og deres budskab kan er, at Lars Løkke Rasmussen er gået langt over stregen i behandlingen af lige præcis denne fond.

Lars Løkke Rasmussen er blevet rasende over beskyldningerne. Men der er mange spørgsmål, som Løkke ikke vil svare på. For eksempel om investeringsfonden har ydet valgbidrag til ham selv eller Moderaterne.

De kommende uger vil vise, hvor alvorlig sagen er. Men den er allerede stor nok til, at Lars Løkke Rasmussen er ugens taber i dansk politik.

