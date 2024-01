Hizb ut-Tahrir har siden oktober forarget politikere med antisemitiske budskaber, og nu er det på tide at forbyde partiet.

Det mener flere partier, som på ny starter debatten i anledning af, at den britiske regering i denne uge vil forbyde det islamiske politiske parti.

Hizb ut-Tahrir opfordrer til terror og har hyldet Hamas’ terrorangreb mod Israel 7. oktober sidste år, mener den britiske indenrigsminister James Cleverly.

Forbuddet skal stemmes igennem i det britiske parlament fredag. Det vil betyde, at Hizb ut-tahrir ikke længere må forsamles, rekruttere medlemmer eller afholde demonstrationer.

Det Konservative Folkeparti har for nyligt fremsat et lignende forslag om at forbyde det islamiske parti.

»Siden Hamas’ frygtelige terrorangreb på Israel, har Hizb ut-Tahrir sendt deres medlemmer på gaden for at juble og glæde sig over terrorangrebet. De har så forkvaklet et menneskesyn, at de mener, at terror og massevoldtægter begået mod jøder er noget, man kan glæde sig over. Det er ikke til at holde ud,« siger K-formand Søren Pape Poulsen og tilføjer:

»Jeg har meget svært ved at se, hvorfor vi skal acceptere, at sådan en organisation bliver ved med at forpeste vores demokratiske samfund. Derfor vil vi have undersøgt, om det er muligt slet og ret at forbyde organisationen ved lov, ligesom vi har gjort med banden Loyal to Familia.«

Ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (S) er det dog ikke muligt at opløse det islamiske parti, men han håber, at der en dag er grundlag for det:

»Hizb ut-Tahrir er i mine øjne en organisation, som der intet positivt er at sige om, og som ganske enkelt ikke hører hjemme i Danmark. Jeg tager skarp afstand fra alt, hvad der kommer fra den organisation, og jeg kan kun opfordre andre til at gøre det samme,« siger han og tilføjer:

»Rigsadvokaten har flere gange vurderet, at der ikke er juridisk grundlag for at søge organisationen opløst, men det er min klare holdning, at der skal arbejdes aktivt for at få opløst Hizb ut-Tahrir, hvis myndighederne på et tidspunkt måtte vurdere, at der er grundlag for det.«

Ifølge grundloven kan myndighederne kun opløse foreninger, hvis der kan føres bevis for, at foreningen har et ulovligt formål eller virker ved vold.

Så et grundlag for at opløse Hizb ut-Tahrir kan muligvis opfyldes, hvis deres medlemmer dømmes efter straffeloven.

B.T. har tidligere afdækket, at en taler til en af Hizb ut-Tahrirs demonstrationer er blevet sigtet af politiet for billigelse af terror.

»Der skulle kun en håndfuld muslimer til, som med et koordineret angreb, åbnede verdens øjne op for besætterens skrøbelighed og for muslimernes styrke,« sagde taleren Sam Mohabbat blandt andet til en demonstration i oktober 2023 med henvisning til terrorangrebet mod Israel 7. oktober.

Han blev kaldt til afhøring hos politiet angående to taler, han holdt i oktober.

På spørgsmålet om, hvorvidt han stadig er sigtet, svarer han:

»De har frafaldt en af sigtelserne, da de ikke kunne finde belæg for at rejse tiltale.«

Derudover har han ingen kommentarer.

Hos Dansk Folkeparti håber retsordfører Peter Kofod også, at det bliver muligt at forbyde partiet.

»Det er en organisation, der er dybt skadelig for Danmark og danske værdier,« siger han.

Det islamiske parti er allerede forbudt i en række lande, for eksempel i Tyskland, Egypten og Pakistan.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra det Hizb ut-Tahrir i Danmark.