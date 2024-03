Forud for Søren Pape Poulsens bisættelse kom hans forældre, Ruth og Svend, sammen med Det Konservative Folkeparti med en opfordring.

I stedet for at medbringe og sende blomster til bisættelsen opfordrede de til at betænke Møltrup Optagelseshjem.

Et sted for hjemløse mænd, som vil leve i et alkohol- og stoffrit miljø, og hvor Søren Pape Poulsen sad i bestyrelsen.

Og den bøn er nu blevet hørt, skriver optagelseshjemmet i en pressemeddelelse.

For flere hundrede tusinde kroner er blevet doneret efter Papes bisættelse. Mere konkret har Møltrup Optagelseshjem modtaget 414.341 kroner til deres støttefond doneret af 2.321 personer.

»Det er helt og aldeles overvældende og rørende, at så mange af Sørens pårørende, venner, partifæller, netværk og andre har valgt at betænke vores sted i forbindelse med denne triste begivenhed,« lyder det fra forstander Henning Kristensen i pressemeddelelsen.

»Det kommer til at give muligheder for mændene på Møltrup, som vi på ingen måde tidligere har haft.«

Søren Pape Poulsen betød meget for dem, og hans store engagement som bestyrelsesmedlem for stedet vil blive et kæmpe savn.

Forstanderen sender også »en helt særlig tak til Sørens forældre Ruth og Svend og til Det Konservative Folkeparti for at have mændene på Møltrup i tankerne i denne svære tid«.

Søren Pape Poulsen arbejdede siden 2020 frivilligt i bestyrelsen hos Møltrup Optagelseshjem.