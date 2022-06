Lyt til artiklen

Sex er godt, sex er sundt, og det skal helt sikkert ikke gøre ondt, synger Natasja.

Men den kan faktisk komme til at gøre lidt ondt eller svide lidt. I hvert fald hvis du er ung og har sex i Aarhus.

Smilets by er nemlig en del af en kedelig statistik over antallet af seksuelt overførte sygdomme. Helt præcist lander Aarhus på en sjetteplads over flest smittede.

Det vil lokalpolitiker Mathilde Hjort Bressum (V) nu gøre noget ved. Hun mener, at Aarhus skal gøres »mere sexet«.

Derfor har hun stillet et forslag i byrådet om blandt andet at etablere pop-up tilbud for klamydiatest på uddannelsesinstitutioner, at nedsætte et »unge-seksualråd«, og at de unge skal lave en »sex-punktsplan.«

»Jeg har stillet forslaget, da jeg mener, der er behov for en ligestilling i sundhed. Det gælder al sundhed og for mig at se hænger den mentale og den seksuelle sundhed sammen,« siger Mathilde Hjort Bressum til B.T.

Den seksuelle sundhed, mener Venstre-politikeren, kunne godt trænge til et skub i den rigtige retning.

»Jeg mener, der er behov for et løft på området. Det gælder alt fra seksualundervisningen i folkeskolen, der er mere end fortællingen om blomsten og bien og til hvilke civilsamfundsorganisationer, vi som kommune samarbejder med,« siger Mathilde Hjort Bressum.

Generelt mener Mathilde Hjort Bressum, at de unge er for uoplyste omkring seksuel sundhed, og at seksualundervisningen hverken er inkluderende eller tidssvarende.

Særligt vil politikeren gerne sætte fokus på, at sex skal være trygt.

»Aarhus skal være en sexet by, og en sexet by er en by hvor alle kan færdes trygt uanset, hvem man er forelsket i,« afslutter Mathilde Hjort Bressum.