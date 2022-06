Lyt til artiklen

En forsvindingssag i USA fik mandag det værst mulige udfald.

Den 21-årige collegebasketballspiller Everette Roman Jackson blev 11. juni efterlyst, efter han var ude at rafte med sin kæreste og forsvandt.

Nu er der nyt i sagen, for basketballspilleren er blevet fundet. Desværre ikke i live, skriver New York Post.

Ifølge mediet druknede Everette Jackson, da parret var ude at rafte. Herefter skyllede han omtrent tre kilometer ned ad floden Payette i Idaho, hvor han blev fundet.

It is with great sadness that we have learned that the body of Everette Jackson has been found. We will share funeral arrangements after he returns home and they are made available.



Please keep Everette's family and loved ones in your prayers in the coming days and weeks. pic.twitter.com/z6NxJxeCGv — LSU Eunice (@LSUEunice) June 19, 2022

Det tragiske fund af den unge amerikaner, hvis liv sluttede alt for tidligt, vækker store følelser i Louisiana, hvor baskettalentet var fra. Heriblandt det universitet, som Everette Roman Jackson gik på, Louisiana State University Eunice.

»Det er med stor sorg, at vi har fundet ud af, at liget af Everette Jackson er blevet fundet. Vi deler oplysninger om begravelsesarrangementer, efter han returnerer hjem, og de bliver tilgængelige. Vær sød at have Everettes familie, og dem, som har ham kær, i dine bønner i de kommende dage og uger,« skriver LSU Eunice.

Også hos det lokale politi har sagen sat sine spor, hvilket politibetjenten Donnie Wunder fra Gem County.

»Vores tanker og bønner er hos familien i denne meget svære tid,« lyder det fra Donnie Wunder i en pressemeddelelse.

Netop politiet i Gem County havde to dage efter basketballspilleren forsvandt udsendt en advarsel mod at færdes på floden Payette, da forholdene på vandet var særligt farlige. Og det er altså højst sandsynlig det, der har været med til, at det kunne gå så galt.

»Nuværende forhold på floden og i kanalerne er meget farlige.«

»Undgå floden og kanalerne på dette tidspunkt. Det er kraftigt anbefalet,« skrev politiet kort efter Everette Jackson forsvandt.