»Der er krise igen. Det er mest usikkerheden i, hvor lang tid varer det?«

Den 1. september slog hotelkæden NH Collection dørene op til et nyt femstjernet hotel på Christianshavn.

De fik en forrygende start, fortæller hoteldirektør Anders Duelund. Men nu er de kommet ned på jorden igen.

De tiltagende grader af coronarestriktioner har langsomt, men sikkert, ædt sig ind i turisters lyst til at tage på hotel.

Derfor er de lige nu 50 procent under forventning i forhold til gæster.

»Det er ikke skide sjovt lige nu, og lokummet brænder, men ser man på det med de positive briller, så er der okay nok at lave,« siger Anders Duelund.

Annulleringerne begyndte at rulle ind for et par uger siden, og siden er omfanget steget. Han anslår, at det både gælder folk, der måske skulle til julefrokost i København, men også udenlandske gæster, som har set de stigende smittetal i Danmark i øjnene.

Derfor har de også aktiveret muligheden for at få del i kompensationsordningen. Han regner med, at de i første omgang sender 40 procent af medarbejderne hjem.

Men det er dog af nødvendighed mere end lyst:

»Det giver selvfølgelig en frygt hos medarbejderne. Skal de nu til at melde sig ind i a-kasse og så videre. Det er ikke et specielt rart scenarie.«

Trods tvivlen om varigheden af restriktionerne, så frygter han ikke umiddelbart for, at hotellet ikke skal blive en succes i længden.

Han fortæller, at det er risikabelt at åbne nyt hotel midt i en coronapandemi, men han fornemmer, at man i branchen nu har vænnet sig til håndsprit og afstand, så både ansatte og gæster ikke længere er i tvivl om, hvordan det fungerer.

Han frygter dog, at restriktioner kan blive en årlig proces, man skal vænne sig til omkring juletid:

»Det er bare min egen lommefilosofi, men man kan da frygte, at det bliver en proces der gentager sig, indtil vi alle bliver immune over for det. Men jeg har ikke noget at have det i, så lad os håbe, at det kun holder et par måneder endnu.«

Han er dog i sidste ende glad for, at vi i Danmark har velfungerende støtteordninger i de svære tider:

»Vi er heldigvis i et land, hvor vi har været gode til at bistå. Sammenligner man med udenlandske kolleger, så kan vi noget i Danmark, hvor vi formår at kommunikere med hinanden,« siger han og afslutter:

»Men man skal betale husleje og så videre, så vi kan ikke holde ud for evigt.«