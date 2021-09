Du kan godt pakke kufferterne. En ny hotelkæde kommer nemlig til Danmark.

Det er den tyske kæde Motel One, der overtager driften af et hotel fra ejendomsselskabet Pandox, skriver Standby.dk.

Pandox er indehaver af otte hotelejendomme i Danmark, og Motel One overtager altså nu driften af Hotel Twentyseven i København. Det skifter dog navn til h27, da det har sin placering i Løngangstræde 27.

»Vi er meget begejstrede over endelig at få vores første hotel i Skandinavien, og vi sender en stor tak til Pandox for at gøre det muligt,« oplyser Inken Mende, der er marketingschef hos Motel One, til mediet.

Motel One blev grundlagt i år 2000, og har foreløbigt 77 hoteller med over 21.800 værelser rundt om i Europa.

Kæden beskriver sig selv som en hotelgruppe med budget-designhoteller, og hotellerne kan primært findes i vesteuorpa.

Motel One overtager driften i næste måned, og der er indgået en lejeaftale mellem Pandox og Motel One for de næste 20 år.

Der er dog ikke planer om at åbne mere end det ene hotel i Danmark inden for en overskuelig fremtid.