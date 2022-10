Lyt til artiklen

42-årige Michaela Krigsager skulle være mødt på arbejde klokken 10.30 i København, men hun sidder stadig fanget på Helsingør Station.

»Det er meget spændende...,« siger hun.

Alle tog holder stille på hele Sjælland på grund af en sikkerhedsbrist i et it-system, og DSB har ikke en tidshorisont for, hvornår de forventes at køre igen.

Michaela Krigsagers tog skulle være kørt fra Helsingør klokken 9.20. Hun skulle møde på arbejde i København 10.30 og åbne for butikken Blindes Arbejde.

Mens B.T. taler med hende, lydet det over højttaleren i toget:

»Det her tog er aflyst. Der er forbindelse mod København med togbus klokken 11.20. Vi beklager.«

Michaela går ud af toget.

»For at gøre det hele endnu mere komisk, ser jeg ikke ret godt. så det der med at skulle ud at finde en togbus, jeg ikke ved, hvor holder, det bliver rigtig spændende,« siger hun.

Hun følger efter de andre passagerer mod togbussen.

»Ud at se med DSB. Den, tror jeg, at de fortryder, at de nogen sinde har brugt,« siger hun.