En fiskesygdom vækker i øjeblikket bekymring.

Sygdommen IHN, der er dødelig for fisk, er nemlig konstateret i det sønderjyske.

TV Syd skriver, at det er sket ved et dambrug i Tofterup tæt på Varde. Det er DTU Aqua, der har lavet analyser for Fødevarestyrelsen af ørreder, som nu viser et udbrud.

Sygdommen kan ikke overføres til mennesker, men Fødevarestyrelsen har alligevel sat dambruget under offentligt tilsyn, da udbruddet skal stoppes.

Tim Petersen, der er Souschef i Fødevarestyrelsen, oplyser til tv-stationen, at sygdommen påvirker dyrevelfærden og dermed også eksporten til udlandet.

At dambruget er sat under offentligt tilsyn betyder, at hverken fisk, produkter eller udstyr må fragtes til eller fra dambruget. Herudover er fiskere også underlagt restriktioner.

IHN ramte ørreder i et dambrug i Skovby tilbage i maj. Dengang spredte sygdommen sig til flere egne af Sønderjylland, hvor tre fiskesøer og seks dambrug blev lukket i en periode.

Udbruddet blev først inddæmmet i juli, men er tilsyneladende tilbage i det sønderjyske igen.