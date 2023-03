Lyt til artiklen

Lidt mere end en måned. Så længe nåede den tidligere britiske popstjerne, Gary Glitter, at være på fri fod.

Nu er han på vej tilbage i fængsel. Det skriver Sky News.

Den 78-årige Gary Glitter blev i 2015 idømt 16 års fængsel for forsøg på voldtægt af en 16-årig, for seksuel omgang med en pige under 13 og for fire andre tilfælde af pædofili. Alle forbrydelserne blev begået i 1970erne.

Efter at have afsonet halvdelen af sin straf, blev han i begyndelsen af februar prøveløsladt.

Gary Glitter, hvis borgerlige navn er Paul Gadd, blev i 2015 idømt 16 års fængsel for pædofili. Foto LEON NEAL LEON NEAL / AFP Foto: LEON NEAL Vis mere Gary Glitter, hvis borgerlige navn er Paul Gadd, blev i 2015 idømt 16 års fængsel for pædofili. Foto LEON NEAL LEON NEAL / AFP Foto: LEON NEAL

Men det var med løftet om, at han ville ryge ind igen, hvis han overtrådte de retningslinjer, der var sat op for ham i forbindelse med prøveløsladelsen:

»Pædofile som Paul Gadd (Gary Glitters borgerlige navn, red.) overvåges nøje af politiet og står over for nogle af de strengeste licensbetingelser,« fortalte en talsmand fra det britiske justitsministerium dengang til BBC.

Kravene for prøveløsladelsen var blandt andet, at han skulle bære fodlænke, og at han skulle informere politiet, hvis han har relationer til personer med børn under 18 år.

Det fremgår ikke, præcis hvordan Gary Glitter har overtrådt vilkårene for sin prøveløsladelse, men til Sky News siger en talsmand fra kriminalforsorgen:

»Vores første prioritet er at beskytte befolkningen. Det er derfor vi opsætter meget skrappe vilkår for prøveløsladelser, og når lovovertrædere bryder dem, tøver vi ikke med at sende dem tilbage i fængsel.«

Gary Glitter har en omfattende historie med pædofilisager bag sig.

I 1999 blev han idømt fire måneders fængsel for besiddelse af børneporno. I 2002 blev han udvist af Cambodja på grund af rapporter om seksualkriminalitet og i marts 2006 blev han dømt for misbrug af to piger på 10 og 11 år i Vietnam.

Gary Glitter var den første, der blev arresteret i forbindelse med Operation Yewtree, britisk politis navn for den omfattende sexskandale, der tog sin begyndelse i 2012, hvor det blev afsløret, at den tidligere BBC vært, Jimmy Savile, havde misbrugt flere hundrede børn, mens han var ansat på tv-kanalen.