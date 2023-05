»Gå væk og kom ALDRIG tilbage.« »Skam dig!« »Gør noget! Hun kom dertil ved hjælp af korruption.«

Sådan lyder blot et lille udpluk af de mange beskeder, der for tiden regner ned over den polske sanger Blanka Stajkow, som netop har optrådt under torsdagens semifinale under dette års Eurovision.

Men hvad er årsagen til de mange hadefulde beskeder?

Den skal findes i, at mange mistænker og beskylder hende – og/eller holdet bag hende – for at have købt sig til sejren i det polske grandprix, Tu bije serce Europy, som gav hende adgangsbilletten til den europæiske sangkonkurrence.

Her ses sangeren Blanka, der repræsenterer Polen under dette års Eurovision, i april 2023.

Både 23-årige Blanka selv og den statsejede polske tv-kanal TVP har afvist, at der skulle være noget om snakken.

Men det giver mange på de sociale medier ikke meget for, da de mener, der er klare tegn på, at der er blevet fusket.

Hele sagen begyndte at rulle, da Blanka under den polske Melodi Grand Prix-finale fik toppoint af fagjuryen, mens folkets favorit fik noget mindre.

Det betød, at Blanka, der stiller op med sangen 'Solo', samlet kunne lade sig kåre som vinder.

Her ses Blanka under åbningsceremonien til Eurovision søndag.

Lige siden har en lavine rullet mod den polske sanger og mod tv-kanalen, da flere mener, der må have været tale om aftalt spil.

Flere har blandt andet sendt klager til tv-stationen TVP, mens man hævder, at Blanka kun vandt grundet korruption.

»Kritikken mod TVP går på, at kanalen er korrupt og politisk konservativ, og at Jann (der var seernes favorit til sejren, red.) ikke var ønsket. Blanka blev dermed symbolet på det korrupte og konservative TVP. Mange fans har sagt, at Blanka kun repræsenterer TVP og ikke Polen som land,« forklarer Martin Phillip Fjellanger, der arbejder for for Eurovision Norway, til norsk TV 2.

Flere af dem, der kommer med anklagerne, påpeger blandt andet, at Blanka kendte et af jurymedlemmerne – og at det jurymedlem derfor havde en god grund til at ønske, at hun vandt.

Her ses Polens deltager Blanka optræde med nummeret 'Solo' under en prøve forud for torsdagens semifinale.

Sagen har fået stor opmærksomhed – også uden for Polens grænser – og selv den dag i dag strømmer det ind med vrede kommentarer mod Blanka og tv-stationen.

»Det største fupnummer i Eurovisions historie, mener jeg. En skam for Polen,« lyder det i en kommentar på Eurovisions officielle Instagram-side om Blanka.

»Det meste forhadte Eurovision-bidrag.«

»Forhåbentligt er der retfærdighed, så hun ikke kvalificerer sig (til finalen, red.).«

»Sig ikke, at hun ikke vidste noget om det. Hun vidste ikke, at koreografen til hendes optræden var jurymedlem? Det er kun toppen af isbjerget.«

»Husk, Blanka, polakkerne griner AD dig, ikke med dig,« lyder det i andre af kommentarene.

Både Blanka og TVP har som tidligere nævnt været ude og afvise, at der skulle være noget om snakken.

I et længere opslag tilbage i begyndelsen af marts lød det således fra den 23-årige 'Solo'-sanger:

»Siden konkurrencen har jeg forsøgt at køle ned og se situationen i øjnene. Sejren gav mig mere sorg end glæde. Jeg er ekstremt ked af det, når jeg læser de modbydelige løgne,« skrev hun.

»I stedet for at nyde denne succes, må jeg stå over for en bølge af had og en ufattelig storm. Hvad værre er, spredes der sladder, under dække af at udtrykke en mening, også af offentlige personer.«

Den polske tv-kanal har også afvist beskyldningerne:

»Under finalen annoncerede TVP jurymedlemmernes stemmer, summen af ​​juryens og seernes stemmer, og derudover også seernes stemmer, hvilket viser valgets gennemsigtighed. TVP overholdt reglerne for afstemningen i henhold til reglementet – dets forløb blev overvåget af en notar, der var til stede under finalen,« lød det i en udtalelse tilbage i marts.

Du kan se, hvordan det ender med at gå for Blanka, når de 16 semifinalister torsdag bliver skåret ned til ti, som går videre til lørdagens finale, som afholdes i Liverpool.

