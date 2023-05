Da en dansk mand mødte en græsk kvinde gennem arbejdet, førte det til kærlighed.

Og torsdag står deres søn på en scene foran millioner af mennesker.

»Mit danske er... Du ved, hvordan man kan sige, at glasset er halvt fuldt? Jeg er et kvart glas,« siger 16-årige Victor Vernicos Jørgensen på engelsk og griner.

Torsdag aften træder han ind i Eurovision-arenaen i den britiske storby Liverpool, hvor han som en af 16 deltagere skal kæmpe om en af de ti billetter videre til lørdagens finale.

Der repræsenterer han Grækenland, hvor han er født og opvokset, efter hans forældre mødte hinanden gennem deres arbejde i shippingbranchen.

Her ses den halvt græske, halvt danske sanger ankommer på den turkise løber til åbningen af Eurovision. Foto: Ida Marie Odgaard

Siden han blev valgt som deltager, har folk givet deres mening om ham til kende på de sociale medier.

Og hvor mange er støttende og opbakkende, er der også dem, der er det stik modsatte.

'Vi grækere stemte ikke på ham til at repræsentere os. Frygteligt outfit, kan ikke engang forstå, hvad han mumler! Han fortjener at blive diskvalificeret. Undskyld, men det er den grimme sandhed. Betaler vi for det?' lyder det eksempelvis i en kommentar på Eurovisions officielle Instagram-side om sangeren.

'Barnlig sang, han laver en fejl, frygtelig scenepræsentation, de er ikke engang opmærksomme på, hvad han skal have på, og han ligner en spejder,' lyder det i en anden.

'Den værste græske deltager. Og vi har betalt penge for det her,' skriver en tredje.

Kommentarerne gør ikke Victor Vernicos Jørgensen ked af det, forklarer han.

Men de ærgrer ham.

»Jeg bliver ikke ked af det, når jeg ser kommentarerne, men det, der gør mig trist, er, at det er mine landsmænd, du ved. Jeg ville da ønske, jeg havde deres støtte.«

»Vi burde være forenede og støtte vores lande. For når du gør det, så får du en rigtig god konkurrence,« siger han.

»Når man støtter sin kunstner, så præsterer man også bedre.«

Han forklarer, at kommentarerne ikke påvirker ham.

»I hvert fald ikke længere. Jeg er ikke ked af dem, for jeg har selvtillid, og jeg ved, hvad jeg laver, og jeg ved, hvorfor jeg står på den scene,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror, det altid vil være en del af det. Men jeg synes, vi alle bør være mere forsigtige med vores ord og i stedet bringe noget kærlighed til bordet. Jeg synes, det er vigtigere at være venlig og promovere hinanden og løfte hinanden op frem for at bryde hinanden ned.«

At han har lært at håndtere den slags kommentarer i en så ung alder, tilskriver han selv to ting.

»Den første er, at jeg stoler på mig selv og har masser af tro på mig selv. Måske er det noget, mine forældre kan give sig selv et klap på skulderen over,« griner han, før han tilføjer:

»Den anden er alt det arbejde, jeg har lagt i det, og at vide, at jeg efter alt det arbejde er god. Jeg har det godt med mig selv. Jeg tror, det hele begynder der. Man skal have det godt med sig selv, og så vil alt andet også blive okay.«

Du kan se Victor Vernicos Jørgensen optræde med sin sang, 'What They Say', torsdag aften klokken 21.

Vi følger det hele på bt.dk.