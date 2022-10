Lyt til artiklen

Da Aqua i sensommeren 2001 annoncerede deres opløsning, valgte de ikke at fortælle hele sandheden om bruddet.

I en pressemeddelelse lød det, at de ikke var tilfredse med materialet til deres kommende album og derfor i stedet ville prøve sig selv af som solister.

I virkeligheden var årsagen af mere personlig karakter.

For det første var venskabet ved at være slidt efter i flere år at have turneret verden rundt med hits som 'Barbie Girl', 'Doktor Jones' og 'Turn Back Time'.

Aqua backstage på Roskilde Festivalen 2001. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Aqua backstage på Roskilde Festivalen 2001. Foto: NILS MEILVANG

For det andet var Søren Rasted og Lene Nystrøm et par måneder forinden blevet gift i Las Vegas - og det ændrede med ét stemningen i gruppen.

I DR's nye podcastserie 'Hvem er Aqua' fortæller de tre nuværende medlemmer af Aqua, Lene Nystrøm, Søren Rasted og Rene Dif om opløsningen efter i en årrække at have været et af verdens største popbands.

Lene Nystrøm og Søren Rasted havde altid betraget hinanden som venner, men i foråret 2001 begyndte de pludselig at kysse med hinanden i smug.

De fortalte det ikke til nogen, men blev straks så smaskforelskede, at de i slutningen af maj 2001 spontant fløj til Las Vegas, hvor de blev gift i al hemmelighed.

Lene Nystrøm og Søren Rasted, da de blev gift igen hjemme i Danmark i Blovstrød kirke. Foto: LARS MØLLER Vis mere Lene Nystrøm og Søren Rasted, da de blev gift igen hjemme i Danmark i Blovstrød kirke. Foto: LARS MØLLER

Søren Rasted fortæller i podcasten, at det var så hemmeligt, at da han ringede hjem til sin forældre for at fortælle, at han var blevet gift, sagde hans mor undrende 'tillykke, med hvem?'.

Den næste morgen havde de danske medier imidlertid opsnappet nyheden, og derfor kunne Claus Norreen og Rene Dif til deres store overraskelse læse på landets spisesedler, at deres to bandkammerater var blevet gift.

»Det gjorde rigtig ondt på Claus og Rene. Også fordi de ikke havde set noget. Det var svært for dem at forstå, at vi var gift. Det gav ingen mening for dem. De følte sig så meget sviget. Det forstår jeg godt. Det fortryder jeg,« lyder det fra Lene Nystrøm i podcasten.

Rene Dif tilføjer, at han følte, at Aqua herefter blev delt i to hold med Søren Rasted og Lene Nystrøm på den ene side, og det gik ham på.

Aqua anno 2022. Vis mere Aqua anno 2022.

I podcasten kommer det frem, at det endte med, at Rene Dif efterfølgende ringede til Søren Rasted og Lene Nystrøm, der var på bryllupsrejse i Italien, og fortalte, at han og Claus Norreen havde besluttet, at Aqua skulle tage en pause.

Lene Nystrøm og Søren Rasted fløj på det tidspunkt på en lyserød sky og kunne ikke forstå de andres beslutning.

Aqua var netop i gang med at lave deres tredje album, som til Lene Nystrøms begejstring gik i en ny pop-punket retning, men nu var det hele slut.

De fire medlemmer fik som bekendt gang i hver deres soloprojekter, før Aqua i 2007 blev gendannet og efterfølgende har været sammen ad flere omgange og udgivet ny musik.

I år er det 25 år siden at 'Barbie Girl' og deres storsælgende debutalbum 'Aquarium' udkom, hvilket de for tiden markerer med en verdensturné, der senere i oktober blandt andet tager dem til Norge og England.

