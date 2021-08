Med hele ti danske kørere er Le Mans-feltet 2021 et af de mest rød-hvide nogensinde. Alligevel er interessen for det klassiske 24-timers-løb i Danmark ikke så stor som tidligere.

Der er efter min mening to grunde til den reducerede interesse.

For det første har Danmark i de seneste år haft Kevin Magnussen med i Formel 1-VM. Formel 1 er bare større end Le Mans – kørerne er bedre, budgetterne er større, konkurrencen er tættere, og der er mere end 20 løb om året.

Danmark fik takket være Kevin Magnussen for alvor øjnene op for Formel 1, og det gjorde interessen for Le Mans tilsvarende mindre.

Formel 1 er motorsportens fornemste eliteklasse, mens Le Mans er den største breddebegivenhed. Peter Nygaard

Hvis man skal trække det skarpt op, er Formel 1 motorsportens fornemste eliteklasse, mens Le Mans er den største breddebegivenhed. Misforstå mig ikke – der er også deciderede elitekørere med i Le Mans (og et par af dem, inklusive Kevin Magnussen, fortjener en plads i Formel 1).

Men 2021-feltet omfatter for eksempel også 75-årige Dominique Bastien og en lang række kørere, som arrangørerne officielt klassificerer som amatører.

Den anden grund til, at Le Mans ikke er så stort i Danmark som tidligere, er, at ingen af de mange danskere kan vinde løbet generelt. Vi har gode vinderchancer i LMP2- og GT-klasserne, men i Hypercar-klassen for løbets hurtigste biler er der ingen danskere med.

I klasserne med dansk deltagelse er konkurrencen reelt hårdere end i Hypercar, hvor Toyota er tårnhøj favorit. Men i den store danske offentlighed vil der altid være mest fokus på den samlede sejr.

Le Mans starter lørdag 21/8 klokken 16. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER Vis mere Le Mans starter lørdag 21/8 klokken 16. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Det er kun naturligt i et land, der de sidste 30 år har vundet 24-timers-løbet generelt 10 gange.

Den danske interesse for Le Mans 2021 fokuserer først og fremmest på Jan og Kevin Magnussens indsats i LMP2-klassen.

Med Anders Fjordbach som tredjekører har de en af de bedste kørerbesætninger i LMP2, og det danske team High Class Racing er solidt og velorganiseret.

Men de har slet ikke samme ressourcer som de største LMP2-teams, og en klassesejr til Magnussen & Søn forudsætter derfor masser af held – og tilsvarende uheld for topholdene. Endnu sværere ser det ud for High Class Racings anden bil, der med Marco Sørensen, Dennis Andersen og Ricky Taylor er marginalt dårligere besat.

I amatørklassen LMGTE Am skal fire danske proffer trække mere eller mindre talentfulde codrivere gennem de 24 timer Peter Nygaard

I LMGTE Pro er Michael Christensen fra Porsches fabriksteam til gengæld blandt favoritterne. Danskerens bil, som han deler med Kevin Estre og Neel Jani, var hurtigst i klassen under søndags officielle test, hvor Porsche dominerede både formiddag og eftermiddag.

Der er hele fire danskere med i LMGTE Am-klassen. Selvom der er tale om løbets 'amatør'-klasse, er de alle fire professionelle, og de er hyret ind til at trække mere eller mindre talentfulde codrivere gennem de 24 timer.

Ingen af de 'danske' LMGTE Am-biler imponerede under testdagen, men en solid indsats fra deres respektive team kan bringe både Michelle Gatting, Mikkel Jensen, Nicklas Nielsen og Nicki Thiim på sejrsskamlen.

Ud fra et sportsligt synspunkt er det ærgerligt, at det talentfulde firkløver er afhængige af codrivere, der slet ikke er i deres egen klasse, men sådan er kortene faldet i Le Mans 2021.