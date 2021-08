Jan og Kevin Magnussen er på vej fra Paris til Le Mans, da B.T. fanger dem på en fransk motorvej. Humøret er højt, og det er far Jan, der sidder bag rattet.

»Kevin er jo endnu ikke fyldt de 30 år, der kræves for at leje bil,« griner Jan.

De har netop besøgt Kevins kommende arbejdsgiver, Peugeot, udenfor Paris og er nu på vej til Le Mans for i weekenden at få opfyldt drømmen om at køre 24-timers-løbet sammen.

De stiller op for det danske team Highclass Racing i LMP2-klassen med Anders Fjordbach som tredjekører.

Kevin og Jan Magnussen med Anders Fjordbach (th.) og High Class Racings LMP2-bil. Foto: Xynamic

»Vi har drømt om det her så længe – det har stået på min 'bucket list' i så mange år, og nu kan jeg endelig sætte et flueben. Det bliver en kæmpe oplevelse,« siger Jan, der slår fast, at Le Mans er et af de tre største motorløb i verden.

»De tre andre er Monacos Formel 1-grandprix og Indy 500 i USA,« siger han.

»Helt enig!« lyder det fra passagersædet, hvor Kevin ser frem til at køre 24-timers-løbet med sin far som codriver.

»Det er noget unikt – specielt fordi far ikke er særlig gammel,« understreger han.

Kevin Magnussen er debutant i Le Mans, mens hans codrivere, far Jan og Anders Fjordbach, har været med i 24-timersløbet henholdsvis 22 og to gange. Foto: Xynamic

»Det er jo ikke første gang, en far og søn kører Le Mans sammen. Men de gange, det er sket, har faren gjort comeback, efter han egentlig var blevet pensioneret. Det må være første gang, far og søn har kørt Le Mans, mens de begge er aktive og professionelle racerkørere,« fortsætter Kevin.

»Og det skulle være i år,« siger Jan om 'Magnussen & Søn' i Le Mans.

»Fra næste år er Kevin bundet til Peugeot, og så er det ikke længere muligt for os at køre Le Mans sammen.«

LMP2 er med 25 biler suverænt den største klasse i Le Mans 2021.

High Class Racing var under Le Mans-testedagen et par sekunder efter de hurtigste i LMP2-klassen. Foto: Xynamic

»Og alle kan vinde – også os. Vi er optimister, og det er det, jeg drømmer om, når jeg går i seng om aftenen – at vinde Le Mans sammen med min far,« slår Kevin fast.

»Men det bliver vanvittig svært. Vi er et lille dansk team, der er oppe mod nogle rigtig store hold. G-Drive (med blandt andre Mercedes' Formel 1-reservekører Nyck de Vries, red.) og United Autosport (med blandt andre Kevins kommende Peugeot-teamkammerat Paul di Resta, red.) er jo nærmest små Formel 1-team.«

Jan tilføjer:

»Der vil helt sikkert være biler, der er hurtigere end os, men Le Mans handler om så meget mere end at køre stærkt. Held spiller ofte en meget stor rolle i Le Mans. Hvis vi kan køre et fejlfrit løb og samtidig være tilpas hurtige, har vi en chance for at vinde. Vi har et stærkt lineup med tre kørere, der har samme indstilling. Kevin, Anders og jeg har samme ønsker til bilens setup, og vi er meget jævnbyrdige, når det gælder omgangstider.«

Kevin er også sikker på, at High Class Racing har en af de bedste kørerbesætninger i LMP2-klassen.

High Class Racing med Magnussen/Magnussen/Fjordbach i et pitstop under den officielle testdag op til Le Mans 2021. Foto: Xynamic

»Far har kørt Le Mans 22 gange, og jeg kommer med erfaring fra Formel 1,« siger han.

Le Mans-arrangørerne har klassificeret kørerne i fire kategorier, og i LMP2-klassen skal der være mindst en sølvkører med i hver bil. Jan og Kevin Magnussen er naturligvis begge 'platinum', mens Fjordbach er 'sølv'.

»Anders er måske den bedste sølvkører i hele feltet, og det kan komme til at spille en afgørende rolle,« siger Jan.

Jan (1995-98) og Kevin Magnussen (2014-20) er de eneste danskere, der har haft fast plads i Formel 1-feltet, og de eneste, der har scoret VM-point i kongeklassen. Er det noget, man kan tage med fra Formel 1 til Le Mans?

Den bedste Le Mans-kører nogensinde? Det er Jan Magnussen! Kevin Magnussen

»Der er altid noget, man kan bruge, men der er rigtig meget, der er helt anderledes. I Formel 1 er man vant til at råde over nogle ressourcer, man bare ikke har i sportsvogns-racing. Men det afgørende er: En hurtig racerkører er altid hurtig – uanset hvilken klasse han kører i!« siger Kevin.

Man kan som dansker ikke tale om Le Mans uden at nævne Tom Kristensen, der er den mest vindende kører i 24-timers-løbets historie. Kan familiefirmaet Magnussen & Søn lære noget af den nidobbelte vinder?

»Det, jeg beundrer allermest ved Tom, er hans evne til at samle et team omkring sig. Det virkede jo, som om alle hos Audi arbejdede for Tom – præcis som alle hos Ferrari arbejdede for Michael Schumacher,« siger Jan bag rattet.

Fra passagersædet tilføjer Kevin:

Kevin Magnussen fik som teamets mest uerfarne Le Mans-kører flere omgange end far Jan og Anders Fjordbach under søndagens test. Foto: Xynamic

»Når man ser på Toms karriere, har den altid været præget af professionalisme og dedikation. Og så har han som regel taget nogle gode valg.«

Jan Magnussen er ikke i tvivl om, at Tom Kristensen er den bedste Le Mans-kører nogensinde. Kevins valg er mere overraskende.

»Den bedste Le Mans-kører nogensinde? For mig er det Jan Magnussen,« siger han uden betænkningstid.

Hans 48-årige far bag rattet virker tilfreds med den udmelding. Og han er ikke bange for, at 24-timers-løbet, der altid udløser stressede situationer i ethvert team, kommer til at påvirke familieforholdet.

»Hvis bare vi vinder, skal det nok gå – så bliver der ingen problemer,« griner han.

»Og man er vel altid lidt ekstra overbærende overfor sin familie,« tilføjer Kevin fra passagersædet.

Magnussen & Søn fortsætter ned ad den franske motorvej mod Le Mans. Mod opfyldelsen af en drøm.

»Det er svært at sætte ord på. Det bliver… fantastisk,« siger Jan.