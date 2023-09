Det var en voldsom oplevelse for beboerne i en mindre ejendom på Islevbrovej i Rødovre, da de natten til 4. februar 2022 blev vidner til, at der blev stukket ild til en frisørbutik i samme ejendom.

»Jeg stod på altanen og havde ringet til politiet, da jeg så, der kom sort røg op på begge sider af huset,« forklarede en yngre kvinde ved torsdagens retsmøde.

Tre mænd er tiltalt i sagen, og de nægter sig skyldige.

Ved retssagens begyndelse gjorde anklager Kim Pedersen rede for, at der godt to måneder tidligere var blevet begået drab og drabsforsøg i samme frisørforretning. Her kaldte anklageren drabssagen for 'nødvendig baggrundsviden'.

Ud over frisøren husede ejendommen to boliger. Den ene var i stueplan og nabo til frisøren, mens den anden lejlighed lå ovenpå frisørbutikken.

Dengang i begyndelsen af 2022 boede den yngre kvinde i lejligheden på første sal. Kvinden var indkaldt som vidne og har forklaret sig ved torsdagens retsmøde.

Her berettede hun, hvordan et ellers helt almindeligt døgn på ganske kort tid ændrede sig til en yderst uhyggelig oplevelse.

Hun var som vanligt gået i seng ved 22-tiden. Omkring klokken 02 vågnede hun første gang:

»Jeg vågnede ved, at det rystede i bygningen. Som om nogle stod og bankede med en stor hammer. Jeg sendte en besked til en veninde om det, og så lagde jeg mig til at sove igen,« forklarede kvinden.

Lidt senere hørte hun støj igen og stod op. Men her kunne hun ikke se, at der var sket noget.

Nogle øjeblikke senere var der igen støj nedenunder. Her var det lyden af glas, der blev knust, som kvinden hørte.

»Jeg gik ud på altanen igen for at kigge og ringe til politiet. Mens jeg ringede til politiet blev jeg opmærksom på, at der kom sort røg op på begge sider. Så gik det op for mig, at det brændte,« forklarede hun.

Kvindens alarmopkald blev afspillet i retten. Under opkaldet spurgte operatøren på alarmcentralen nærmere ind til, hvilken adresse kvinden befandt sig på.

Her svarede kvinden, at det var samme butik, som der havde været skyderi i.

Ved torsdagens retsmøde forklarede kvinden videre, at hun så en mørk skikkelse løbe ned til en bil, der kørte væk. Hun nåede lige at taget billede af bilen, mens den var på vej væk.

Billedet indgår i sagen, og det er anklagemyndighedens opfattelse, at det var gerningsmændene, der kørte væk i bilen.

Herefter gik det stærkt:

»Jeg kunne mærke, det var blevet varmt i gulvet. Jeg skyndte mig ned på på gaden, og jeg kunne se, at underboen var hjemme. Så dem fik jeg vækket.«

Underboen, der ligeledes var nabo til frisørbutikken, var en kvinde med to børn.

Det var formentlig benzin, der var blevet hældt ind gennem den knuste rude, og som der så var blevet stukket ild til.

Ifølge anklageskriftet var branden af eksplosionsagtig karakter, og derfor var ejendommens beboere i overhængende livsfare.

