Et hurtigt billede af en bil på vej væk spiller en væsentlig rolle i sagen om den påsatte brand i Frisør Yomok i februar 2022.

Det kom frem tirsdag, hvor retssagen om branden endelig kom i gang. Tre er tiltalt, og de nægter sig skyldige.

Det er politiets vurdering, at den tiltalte trio på 23, 24 og 27 enten var del af den berygtede NNV-bande – eller del af kredsen omkring banden.

Mand dræbt i samme butik

Branden kom ikke ud af det blå. Knap to måneder tidligere havde frisørbutikken, der lå på Islevbrovej i Rødovre, havde knap to måneder tidligere dannet rammen om et skyderi, hvor maskerede mænd var trængt ind havde affyret en serie af skud.

En tiltalt skilt ud fra sagen: Oprindeligt var der fire tiltalte i sagen om branden i Frisør Yomok. Men en er udskilt af sagen. Han befinder sig i Tyrkiet og har meldt sig syg dernede fra. Via sin advokat, Louise Traberg Schmidt har han sendt lægelige dokumentation på, at han ikke tåler at flyve i sin nuværende tilstand. Manden er i øvrigt blandt de to tiltalte i sagen om drab og drabsforsøg i samme butik, der udspandt sig i begyndelsen af december 2021. Han har adresse i Sverige, men har opholdt sig en del i København, hvor han del af kredsen omkring NNV-banden.

Her blev en dræbt, mens to blev såret. Ifølge de foreløbige oplysninger var skyderiet hævn for et drab begået på indre Nørrebro dagen før, hvor et medlem af NNV-banden blev likvideret på klos hold.

I forhold til skyderiet i Yomok, der udspandt sig 3. december 2021, er to tiltalt, mens yderligere tre er sigtet. Blandt dem flere topfolk i den nu nedlagte NNV-bande.

Ridsede drab op

Ved tirsdagens retsmøde i sagen om branden, fandt de to anklagere det nødvendigt kort at ridse drabet op, fordi det spiller en rolle i forløbet, der kan have ført til branden.

Branden brød ud natten til 4. Februar, hvor gerningsmænd ifølge anklageskriftet knuste et vindue i gavlen og bagefter hældte benzin ind gennem hullet. Derefter blev der tændt ild til væsken, og som affødte en eksplosionsagtig brand.

Derfor lyder det i anklageskriftet, at beboere i den lille ejendom, der husede frisørbutikken i stueetagen, var i livsfare.

Efter at have sat ild på butikken tog gerningsmændene flugten, og det er politiets vurdering, at kørte væk i bilen på det førnævnte billede.

Hurtigt foto

Det var en beboer, der tog billedet nogenlunde samtidig med, at alarmcentralen blev kontaktet. Billedet, der blev dokumenteret ved tirsdagens retsmøde, viste bilens bagende, netop som den bremsede op et kort øjeblik.

I forbindelse med efterforskningen tjekkede politiet forskellige ANPG-anlæg, der automatisk overvåger trafikken. Her var der et udslag på anlægget ved Islev Station.

Den eneste bil, der på det natteøde tidspunkt passerede anlægget i et givent tidsrum, var en mørkegrå Audi A6, der kørte bilen i østlig retning – altså væk fra Rødovre og ind imod København.

Den efterfølgende aften blev bilen standset af politiet i Ågade i København. I bilen sad en af de nu tiltalte, der kørte sammen med to andre. Bilen stod registreret til den nu tiltaltes daværende kæreste.

Ved tirsdagens retsmøde forklarede anklageren, at flere af lysene på bilens bagende havde særkender.

På den højre side var nummerpladelyset kraftigere end på den venstre. Samtidig virkede et langt rød bremselys over bagsmækken ikke.

Samme særkender var at se på billedet, der var blevet taget af bilen, der kørte væk fra brandstedet.

Forsvarerne uenige

Efter at bilen var blevet stoppet på Ågade blev den fragtet ind til tekniske undersøgelser. Her viste der sig at være spor efter benzin på en af måtterne i kabinens bund.

Forsvarerne var ikke enige:

»Det med lygternes styrke må være anklagernes vurdering. Det kan jeg ikke genkende,« lød det fra Louise Høj, forsvarer for den 27-årige.

Samtidig mente forsvarerne, at der var tale om en såkaldt puljebil. Et system for biler, der anvendes i miljøer som det på Nørrebro, hvor visse biler står til fri afbenyttelse i visse sluttede kredse som eksempelvis bandegrupperinger.

Sagen fortsætter på torsdag, hvor flere af de tiltalte skal forklare sig.

