Sidste vinter udkæmpede teenagere med tilknytning til den forbudte LTF-bande en voldsom konflikt med ligesindede i København, og konflikten smittede af på lokale skoler i Københavns Nordvestkvarter.

En 19-årig mand, som politiet vurderer er del af LTF-banden, er tiltalt for at have med ved den første registrerede episode i konflikten. Han nægter sig skyldig i sagen, der kører ved Retten på Frederiksberg.

Tirsdag vidnede både det ene offer og en betjent, der har overvågning af rockere og bandefolk som speciale, og omtalte drabsforsøg udspandt sig juleaften omkring klokken 21. Her befandt det dengang 16-årige offer sig tilfældigt med en ven, da de blev passet op og stukket med.

Begge ofre menes at være tilfældige ofre.

Skrev om krig på snapchat

Kort efter, at han og hans 19-årige ven var blevet stukket ned, begyndte en tråd på det sociale medie Snapchat at vibrere.

Her skrev en gruppe unge fra Københavns Nordvestkvarter sammen – drenge som piger.

'På min mor, det er XX (navnet på offeret, red), der er blevet stukket', blev der skrevet.

'Det er dem fra Pladsen' og 'nu er der krig', lød det videre i tråden, som anklageren refererede fra ved retsmødet.

Også en betjent fra Københavns Politis analyse og efterretningssektion vidnede tirsdag – hvilket han gjorde på ganske omfattende vis.

Her bekræftede betjenten, at ofrene ikke var registreret i bandesammenhæng, og at de derfor sandsynligvis var tilfældige ofre, der havde opholdt sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Mors Mercedes

Omvendt var det politiets vurdering, at den tiltalte 19-årige havde tilknytning til den nu forbudte LTF-bande. Dog befandt han sig nede i geledderne og var langtfra toneangivende.

Bilen, som gerningsmændene ifølge efterforskningen var kørende i under knivstikkeriet, var en Mercedes, der var indregistreret i den tiltaltes mors navn.

Den var adskillige gange blevet standset af politiet med den 19-årige bag rattet, og hvor der havde været andre LTF-relaterede personer med som passagerer. Det skete fra oktober 2022 og frem til, at han blev varetægtsfængslet i februar.

Blandt andet havde Østjyllands Politi i januar 2023 registreret både bilen og den 19-årige i Brabrand ved Aarhus, hvor LTF-folk havde besøgt ligesindede bandefolk, som LTF gennem en årrække har haft en tæt relation til, forklarede betjenten.

Voldsom konflikt

Om episoden juleaften, hvor den 16-årige og den 19-årige var blevet stukket ned, forklarede betjenten, at det var den første registrerede episode ud af ni, der knyttede sig til konflikten.

Han tilføjede, at politiet ikke kunne dokumentere konfliktens nøjagtige baggrund, ligesom der godt kunne have været flere episoder, som politiet enten ikke kendte til, eller kunne dokumentere var sket som led i konflikten.

Der var dog ifølge betjenten ikke tale om bandekonflikt i normal forstand.

Der var mere tale om en konflikt imellem unge fra to områder i København, nemlig Blågårds Plads – i daglig tale Pladsen – og så unge fra Nordvestkvarteret. Nogle af dem helt ned til 15 til 16 år gamle.

Det sporedes helt ned i de lokale skoler, at det var en 'os imod dem'-konflikt. Også blandt unge, der ellers ikke var del af bandemiljøet, forklarede betjenten.

»Modsætningsforholdet mellem Pladsen og Nordvest er blusset op flere gange gennem årene. Mange af de unge kender historien og dette modsætningsforhold.«

Bilagt af ældre bandefolk

Konflikten var af politiet registreret til at have kørt fra december 2022 og frem til marts 2023.

»En del af de unge på skolerne i Nordvest var bange for at gå på gaden, ligesom vi også fandt langt flere knive end vi normalt gør,« forklarede betjenten.

Mens der i forhold til de unge fra Nordvest var tale om en udefineret gruppe, vurderer politiet de unge fra Blågårds Plads til at være en 'lillebror-gruppe' til de ældre i den forbudte LTF-bande.

»Flere af dem har storebrødre, der er LTF'ere. Vi ser det som en slags hvervningskanal.«

Omvendt var konflikten ikke én, som de ældre bandefolk ønskede, skulle fortsætte:

»Det er vores opfattelse, at der har været en dialog imellem ældre medlemmer fra den nedlagte NNV-bande og så ældre medlemmer fra LTF, der ønskede at lægge låg på konflikten,« forklarede betjenten.

Ifølge betjenten var det også næsten lykkedes de ældre bandefolk at få bilagt konflikten i januar.

»Så sker der et overfald 27. januar, der får konflikten til at blusse op igen,« tilføjede han.

Det er i februar, at det endeligt lykkedes at få stoppet striden.

Retssagen fortsætter sidst i oktober.

