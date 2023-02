Lyt til artiklen

Tilhørerpladserne var proppede, da to unge mænd på henholdsvis 24 år og 18 år blev fremstillet i grundlovsforhør fredag morgen ved Københavns Byret.

Her blev de sigtet for drabsforsøg 24. december på Dortheavej i Nordvest, hvor to unge mænd på henholdsvis 16 og 19 år blev udsat for flere knivstik. Ifølge B.T.s oplysninger var det den episode, der antændte en blodig serie af knivstikkerier i København.

Retsmødet nåede dog ikke særlig langt, før der udbrød en længere diskussion mellem sagens anklager og retsformanden.

Uenigheden opstod, fordi den ene af de fremstillede, den 24-årige, også er sigtet for endnu et drabsforsøg tilbage i november på Amager.

Men hans medsigtede fra det forhold, der også er en 18-årig mand, blev ikke fremstillet på samme tid, og det fik diskussionen til at køre mellem anklager og retsformand.

Det blev til sidst for meget for en af tilhørerne.

»De er fulde af lort mand!,« udbrød han under diskussionen.

Den tredje sigtede blev hentet ind i retslokalet, og da der endelig var styr på fremstillingsrækkefølgen, blev sigtelsen læst op.

Den 24-årige og den ene 18-årige er sigtede for at have forsøgt at dræbe en mand på Knapmagerstien på Amager 27. november sidste år.

Ifølge sigtelsen angreb de to sigtede sammen med flere på nuværende tidspunkt ukendte gerningsmænd en mand med flere knivstik. I alt tildelte de ham fem knivstik. To i ballen, et i maven og to på låret.

Drabsforsøget mislykkedes, da forurettede blev hastet til hospitalet og akutopereret, hvor han modtog 2,4 liter blod.

Den 24-årige er som nævnt ligeledes sigtet for drabsforsøg på Dortheavej i Københavns nordvestkvarter. Overfaldet skete juleaften.

Politiet mener, at den 24-årige og den tredje sigtede samt to uidentificerede maskerede gerningsmænd angreb to mænd, hvor de tildelte dem flere knivstik med hensigten om at slå dem ihjel.

Skaderne fra knivstikket medførte, at den ene forurettede fik fjernet sin milt på operationsbordet, mens den anden fik fjernet noget af sin lever. Begge forurettede overlevede.

Det er politiets teori, at overfaldet på Dortheavej skete som led i en konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia (LTF, red.) og en gruppering fra ydre Nørrebro og Nordvest i København.

Ifølge B.T.s oplysninger har de tre sigtede alle tilknytning til LTF.

Efter sigtelsen blev læst op, valgte retsformanden at lukke dørene for resten af grundlovsforhøret. Det kom ikke frem, hvordan de anholdte forholder sig til sigtelserne.

B.T. følger sagen …