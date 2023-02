Lyt til artiklen

Juleaften befandt to teenagere sig pludselig i livsfare efter at være blevet stukket ned i det københavnske nordvestkvarter. Knap en måned forinden var det en mand i 20erne, der var endt på operationsbordet efter et blodigt knivoverfald på Amager.

Tre personer med tilknytning til bandemiljøet er nu blevet anholdt, og fredag formiddag bliver de fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten ved Københavns Byret.

Anklagemyndigheden går efter at få dem varetægtsfængslet under mistanke for drabsforsøg.

I en pressemeddelelse oplyser Københavns Politi, at der er tale om mænd på 18, 24 og 27 år. De to på 18 og 27 år er mistænkt for juleknivstikkeriet. Den sidste for overfaldet på Amager. Her er yderligere en 18-årig blevet sigtet for drabsforsøg.

Anholdelserne af de tre unge mænd fandt sted torsdag, da politiet slog til på en række københavnske adresser, der i øvrigt blev ransaget.

Under ransagningerne blev der desuden fundet flere ting, som nu skal undersøges, lyder det fra politiet, der varsler flere anholdelser i den kommende tid:

»Vi arbejder meget hårdt på at få stoppet de alvorlige knivstikkerier, vi har set den seneste tid, og selvfølgelig også på at finde frem til gerningsmændene. Derfor jeg er tilfreds med, at vi har anholdt og sigtet tre mistænkte,« siger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi.

De to knivoverfald er kun et par af mange, der den seneste tid har hærget København. Flere af dem trækker ifølge B.T.s oplysninger tråde til en konflikt mellem to grupperinger af unge fra henholdsvis det indre Nørrebro og Nordvest. En konflikt, Knud Hvass italesætter i pressemeddelelsen:

»Vores efterforskning peger fortsat i retning af, at der er tale om et opgør mellem unge, hvoraf nogle færdes i bandemiljøet.«

I kølvandet på knivoverfaldet i det københavnske nordvestkvarter blev et større område afspærret. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere I kølvandet på knivoverfaldet i det københavnske nordvestkvarter blev et større område afspærret. Foto: Presse-fotos.dk

Det seneste af de to blodige knivstikkerier, hvori der altså nu er sket anholdelser, fandt sted i ly af julemørket. På hjørnet af Tomsgårsvej og Dortheavej blev en 16-årig og 19-årig stukket flere gange og måtte hastes til hospitalet, hvor de kom under kniven.

Politiet modtog anmeldelsen kort før klokken 22, og hurtigt var meldingen, at mere end én gerningsmand stod bag. Og at de efterfølgende flygtede fra stedet. Muligvis i bil.

27 dage forinden var en mand i 20erne blevet stukket i både lår og torso ved Urbanplanen på Amager. Også han måtte opereres for sine skader, mens politiet var talstærkt tilstede i området for at lede efter gerningsmanden.

11 personer blev i kølvandet herpå anholdt i Siljangade, hvor Hells Angels' klubhus ligger, efter betjente havde observeret et mistænkeligt køretøj. De blev dog alle senere løsladt, da de intet havde med sagen at gøre.