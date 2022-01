Kort før middag har politiet tirsdag anholdt og sigtet syv bandefolk i en sag om besiddelse af skydevåben.

Anholdelserne er sket efter en »relativ kort, men intensiv efterforskning«, der er foretaget i samarbejde med svensk politi.

»I efterforskningen har der været et meget tæt og effektivt samarbejde mellem svenske myndigheder og dansk politi, og vi kan i NSK med glæde konstatere, at det samarbejde og den konkrete efterforskning nu har ført til anholdelserne af de syv mænd,« oplyser vicepolitiinspektør Torben Henriksen National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelse.

Det er politiets nye afdeling National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der står bag anholdelserne af de syv mænd på mellem 20 og 24 år, der alle er danske statsborgere.

Alle er de mistænkt for at have været involveret i smugling og besiddelse af skydevåben, og de vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag morgen.

Her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre, og af samme årsag kan vicepolitiinspektør Torben Henriksen for nuværende ikke dele flere detaljer om sagen.

Overfor B.T. afkræfter han dog, at dagens anholdelser har relation til de skyderier, som politiet mistænker er sket som led i en konflikt mellem den danske bandegruppering NNV og et svensk netværk.

»Det er ikke en udløber af de skyderier, der har været i København i december, og som Københavns Politi efterforsker.«

I forbindelse med dagens anholdelser, der ifølge politiet forløb udramatiske, er flere københavnske adresser blevet ransaget.

Forude venter så det, politiet med egne ord kalder »et omfattende efterforskningsarbejde« – et arbejde, der vil ske i samarbejde med de svenske myndigheder.

Politiet kan ikke udelukke, at efterforskningen vil føre til yderligere anholdelser.