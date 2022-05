Den sydfynske advokat Adam Ringsby-Brandt skal tilbringe yderligere fire uger bag tremmer.

Tirsdag formiddag besluttede en dommer ved Retten i Svendborg at forlænge advokatens varetægtsfængsling.

Det fortæller anklager i sagen, Annette Korsgaard.

Adam Ringsby-Brandt er sigtet for bedrageri og underslæb for mindst 19 millioner kroner.

Af sigtelsen fremgår det, at han er sigtet for underslæb af særlig grov karakter ved i perioden fra 30. marts og fem år tilbage at have tilegnet sig omkring 19 millioner kroner fra den såkaldte klientkonto.

En konto, der - som navnet antyder - indeholder penge, der tilhører advokatens klienter.

Derudover har han, ifølge sigtelsen, forsøgt at dække tabet ved at overfakturere sine klienter for et endnu uvist beløb, hvilket har betydet, at han også er sigtet for bedrageri af særlig grov karakter.

Det er stadig uklart, hvordan den fængslede advokat forholder sig til sigtelsen.

»Det kan jeg ikke sige noget om, da behandlingen af varetægtsfængslingen er foregået for lukkede døre,« siger anklager Annette Korsgaard.

Advokaten har siddet varetægtsfængslet siden fredag den 1. april.

Sagen rullede, da en anden sydfynsk advokat - Jens Bertel Rasmussen - i slutningen af marts blev opmærksom på nogle forkerte posteringer i det firma, han var ansat i, men som Adam Ringsby-Brandt ejer, nemlig Bertel Rasmussen Advokater.

Et firma, som Jens Bertel Rasmussen selv har stiftet, men som han i 2018 solgte til den nu fængslede Adam Ringsby-Brandt.

Han kontaktede derfor Adam Ringsby-Brandt og truede med en politianmeldelse.

Det blev dog ikke nødvendigt, da Adam Ringsby-Brandt valgte at melde sig selv.

Derfor bringer vi navnet B.T. har valgt at bringe navnet på Adan Ringsby-Brandt med den begrundelse, at han har siddet i en betroet stilling som advokat.

Jens Bertel Rasmussen har tidligere fortalt til Fyns Amts Avis, at han er temmelig chokeret over sagen.

»Det er ikke noget, jeg har kendt til. Jeg anede intet,« sagde han i interviewet til avisen.

Siden er firmaet Bertel Rasmussen Advokater erklæret konkurs.

Annette Korsgaard, anklager i sagen, fortæller, at sagen stadig er under efterforskning, og at hun ikke kan oplyse, om der er kommet nye oplysninger frem i forbindelse med efterforskningen.

Udover sit virke som advokat i Svendborg, så var Adam Ringsby-Brandt, da han blev fængslet, næstformand i Det Konservative Folkepartis afdeling i Svendborg og formand for disciplinærudvalget i Esport Danmark.

Foreløbig er Adam Ringsby-Brandt altså nu varetægtsfængslet i yderligere fire uger.