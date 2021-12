Trafikken er søndag aften standset på Sydmotorvejen sydgående, syd for afkørsel 41 Stensved.

Politet er samtidig massivt til stede, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Hvad der er årsagen til, at trafikken er standset, eller hvorfor politiet er mødt talstærkt op, melder politiets tweet ikke noget om.

Dog skriver de, at de forventer at kunne åbne igen inden for en halv time.

Vi er i øjeblikket massivt tilstede på Sydmotorvejen sydgående, syd for afk. 41 Stensved. Trafikken standset. Vi forventer at kunne åbne igen inden for en halv time. Pt. ingen kommentarer til forholdet. Mvh. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) December 5, 2021

I et opdateret tweet kort før klokken 11 skriver politiet:

»Vi har åbnet i 2. vognbane. Færdslen kan passere. Vi er fortsat tilstede. Vis hensyn til vores patruljer, der arbejder på stedet.«