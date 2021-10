Nordsjællands Politi kæder tre episoder sammen, hvor børn og unge er blevet antastet af en fremmed mand.

Nu optrapper politiet deres tilstedeværelse i byen og beder om offentlighedens hjælp.

»Vi har øget vores fysiske tilstedeværelse i Allerød, og vi vil blandt andet være til stede med den mobile politistation i byen de kommende dage. Alle er mere end velkomne til at rette henvendelse til os, hvis de har behov for at tale med politiet eller ligger inde med viden, der kan hjælpe os med at få belyst hændelserne,« siger vicepolitiinspektør Brian Grayston i en pressemeddelse udsendt af Nordsjællands Politi.

Første episode fandt sted onsdag den 6. oktober på Kvædevej i Allerød. En 10-årig dreng kom cyklende klokken 19:18, da en maskeret mand pludselig hoppede ud foran ham. Drengen undveg manden og cyklede hurtigt af sted, mens manden løb efter ham.

Efterfølgende observerede drengen, at manden blev samlet op af en sort varebil.

Patruljer kørte til stedet for at lede efter manden og varebilen, og der blev med hunde gået spor i området. Det var dog ikke muligt at finde den maskerede mand.

Manden beskrives som 170-180 centimeter høj, muskuløs eller kraftig af bygning. Han var iført sort tøj, tætsiddende bukser, handske på venstre hånd og sort elefanthue.

Anden episode fandt sted mandag den 11. oktober på hjørnet af Bakkevej og Tokkekøbvej i Allerød.

En 8-årig pige blev klokken 16:36 antastet af en mand, der tilbød hende penge for at gå med ham.

Da pigen afslog, tog han ifølge politiets døgnrapport fast i hendes arm, men slap igen, da hun cyklede fra stedet.

Manden beskrives som dansktalende, dansk af udseende, 17-18 år, 160-165 centimeter høj, almindelig af bygning, lys i huden og med kort lyst hår. Han var iført t-shirt, cowboybukser og sneakers og medbragte rygsæk og jakke.

Selvom signalementet er forskelligt, kæder Nordsjællands Politi de to sager sammen, og de kæder også en tredje episode sammen med de to hændelser. Natten til søndag modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse fra en 15-årige pige, der var blevet antastet af en fremmed mand i Allerød.

Den 15-årige kvinde kom cyklende på Ejners Sti, da en fremmed mand ifølge anmeldelsen sprang frem og greb fat i hende, inden manden løb fra stedet.



»Vi tager alle anmeldelserne meget alvorligt, og vi gør vores bedste for at finde frem til den eller de personer, der måtte være årsag til utrygheden,« siger vicepolitiinspektør Brian Grayston fra Nordsjællands Politi.

På kortet nedenfor kan du se, hvor de tre episoder fandt sted.



Brian Grayston opfordrer de mulige gerningsmænd til at melde sig selv.

»Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at fastslå mændenes intentioner, men naturligvis skaber sådanne hændelser bekymring. Vi opfordrer derfor også den eller de nævnte mænd til at kontakte politiet for at få talt hændelsesforløbet igennem,« siger han i pressemeddelelsen.



Af meddelelsen fremgår det, at Nordsjællands Politi har indledt en omfattende efterforskning af de tre episoder i Allerød.

De er blandt andet i færd med at indhente videoovervågning og genbesøge områderne, hvor episoderne fandt sted.

En trøje, som tilhører den 15-årige pige, er ved at blive undersøgt for tekniske spor.



Vidner opfordres til at kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114.

B.T. ville gerne have stillet uddybende spørgsmål til vicepolitiinspektør Brian Grayston, men Nordsjællands Politis presseafdeling oplyser, at han ikke ønsker at svare på spørgsmål fra B.T.

De tre episoder fra Allerød minder om episoder fra Børnshøjbydel Tingbjerg, der er blevet beskrevet i lokale grupper på Facebook.

Her beretter borgere om en grå Volkswagen der har jagtet unge piger i boligområdet, og Københavns Politi opfordrer borgere til at henvende sig, hvis de oplever lignende episoder.

»Vi er opmærksomme på Tingbjerg-beboernes beskrivelse af varevognen. Hvis nogen oplever lignende episoder, skal de kontakte politiet på 114 eller – hvis der er brug for akut hjælp – på 112,« sagde Carsten Reenberg, leder af Københavns Politis nærpoliti i området til Ekstra Bladet mandag.

Nordsjællands Politi kæder dog ikke episoderne fra Tingbjerg sammen med episoderne i Allerød.

»Vi er også opmærksomme på de sager der i TIngbjerg, men der er ikke noget på nuværende tidspunkt der tyder på, at der er sammenhæng mellem sagerne,« siger en pressetalsperson ved Nordsjællands Politi, der ønsker at være anonym.