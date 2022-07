Lyt til artiklen

Weekenden stod i fiskens tegn, da Sildefesten 2022 løb af stablen i Hasle på solskinsøen Bornholm.

Bornholms ældste byfest, der blandt andet bød på kåring af 'miss sild,' grisefest og koncert med Dj og musikproducer Faustix.

Men det var tilsyneladende ikke alle, der kunne opføre sig ordentligt under de fire dages festligheder.

Her var både anmeldelser om uro og blufærdighedskrænkelse. Det viser døgnrapporten fra Bornholms Politi.

Blandt andet fem personer blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Enten ved at have optrådt udadreagerende eller ved at forstyrre politiforretning.

»Der var ingen vold, men flere mænd, der optrådte opfarende og udadreagerende,« fortæller Karoline Keller, kommunikationsmedarbejder ved Bornholms Politi.

Derudover har en 21-årig kvinde indgivet en anmeldelse for blufærdighedskrænkelse, efter en ubehagelig oplevelse på et af byfestens opstillede toiletskurvogne.

Her stak en 17-årig ung mand en telefon med kameraet tændt ind til hende, under skillevæggen mellem de to toiletter.

»På grund af personens alder, har vi ikke kunne foretage en afhøring på stedet. Derfor skal vi først nu finde ud af, hvad der er op og ned i sagen,« siger Karoline Keller.

»Både den 21-årige kvinde og en 17-årige unge mand var deltagere til sildefesten. Umiddelbart er der ikke noget der tyder på, at de to kender hinanden.«