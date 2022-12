Lyt til artiklen

Sydøstjyllands Politi advarer søndag mod et ondsindet svindelnummer, som er designet til at lokke ældre medborgeres bankoplysninger ud af dem, så griske bagmænd kan lænse deres konti.

Det får politiet til at opfordre alle til at passe ekstre godt på deres ældre medborgere, således at så få som muligt hopper på det udspekulerede nummer.

Politiet forklarer fremgangsmetoden i en række tweet, som du kan se indholdet af her: