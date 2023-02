Lyt til artiklen

Nordsjællands Politi slog i november i fjor til mod en adresse i Farum, hvor der blev fundet ikke under 80 kilo hash.

Ifølge B.T.s oplysninger fungerede lejligheden som hashlager for Casablanca-netværket, der er berygtet for at stå bag lejemord, kidnapninger og narkohandel i Danmark.

En mand i 30erne blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

Måneden efter blev yderligere to personer anholdt. De er ligeledes sigtet for besiddelse af ikke under 80 kilo hash, mens en af mændene også er sigtet for 15 kilo hash og et større kontantbeløb, som politiet kæder til hashhandel.

Torsdag besluttede en dommer, at alle tre mænd skal blive bag tremmer indtil 9. marts. Det vides ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Casablanca-netværket kom i offentlighedens søgelys, efter et skuddrab på et bandemedlem antændte en bitter bandekonflikt i København og Malmø i 2021.

Ifølge B.T.s oplysninger var den mand, der trykkede på aftrækkeren sendt af Casablanca-netværket. Motivet var angiveligt gammelt had mellem centrale personer i netværket og medlemmer af den hedengangne NNV-Bande.

Casablanca-netværket er delt i to fraktioner. Den ene er centreret omkring tre personer med udenlandsk baggrund, mens den anden fraktion fortrinsvist består af personer med etnisk dansk baggrund. Begge grupper styres ifølge B.T.s oplysninger fra Marokko.

Lederen af den 'danske' fraktion – et tidligere medlem af HAs støttegruppe AK81 – er internationalt eftersøgt i drabssagen fra Nørrebro, der var startskuddet til bandekonflikten i 2021.

B.T. erfarer, at det også er denne gruppe, de tre mænd i narkosagen fra Nordsjælland er tilknyttet til.

