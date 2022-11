Lyt til artiklen

Da en maskeret gerningsmand 2. december i fjor affyrede fem skud mod to mænd på Sorgenfrigade på Nørrebro var målet formentlig at dræbe et ledende bandemedlem fra bandegrupperingen Nørrebro-Nordvest også kendt som NNV.

Pistolmanden var bestilt af det såkaldte Casablanca-netværk. En kriminel gruppering, der opererer i Danmark, men trækker tråde til Marokko.

Det fortæller flere af hinanden uafhængige kilder til B.T.

Et af skuddene ramte et 27-årig NNV-medlem i ryggen på fatal vis, da han døde af sine kvæstelser. Skuddene blev starten på en blodig december i København og Malmø.

Nu er fem mænd er tiltalt for drabet og drabsforsøg i sagen.

Det vides ikke, hvordan mændene forholder sig til sagen, men anklagemyndigheden mener at kunne dokumentere de fem mænds forberedelse, eksekvering og flugtforsøg efter skyderiet.

Det fremgår af et yderst detaljeret anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

En af dem er en 22-årig svensk mand, som politiet mener trykkede på aftrækkeren.

Forberedelserne rummer ifølge politiet alt fra tøjkøb til svenskeren, afhentning af en varevogn, som blev udstyret med falske nummerplader, og kommunikation via krypterede chat-tjenester på telefoner, der var købt til formålet.

»Det er ikke en børneleg det her. Der er vigtige mennesker, som venter wallah.« Sådan skulle en af de medtiltalte have beskrevet situationen over for en bekendt.

Politiets teori er, at svenskeren og to af de medtiltalte rekognoscerede i området på Nørrebro i dagene op til skyderiet.

I en privatlejet lejlighed forberedte svenskeren sig.

Ifølge anklageskriftet søgte han på ‘Sorgenfrigade’ og ‘Kaffehuset’, som er en kaffebar på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade.

Det var her han sidst på eftermiddagen og midt i den københavnske myldretid ankom på en elcykel og affyrede fem skud med en Glock-pistol mod to de to mænd.

Herefter cyklede han til Esromgade på Nørrebro, hvor han mødtes med en af de medtiltalte, der ventede i en flugtbil.

Svenskeren smed pistolen i en hæk og satte sig ind i bilen, men de to personer nåede ikke langt, før politiet slog til og anholdte dem.

De fem mænd er alle tiltalt efter bandebestemmelsen, hvilket betyder, at deres straf kan fordobles, hvis de findes skyldig.

Skudepisoden udløste en spiral af hævnaktioner i København og omegn.

Allerede dagen efter blev en 17-årig dreng skudt og dræbt i en frisørsalon i Islev.

Knap to uger senere blev en dansk statsborger dræbt i Malmø.

Det fik politiet til at oprette et såkaldt konfliktnotat, hvor det fremgik, at konfliktens parter var NNV og en svensk gruppering. De to bander sluttede dog hurtigt fred.

Ifølge B.T.s oplysninger var personer med tilknytning til Casablanca-netværket den reelle modpart, og konflikten bundede i en gammel strid med medlemmer af bandegrupperingen NNV.

En 31-årig mand, der beskrives som leder i Casablanca-netværket, har siden 20. januar været internationalt eftersøgt i sagen. Han er tidligere medlem af Hells Angels støttegruppe AK81 og har været på flugt fra politiet siden 2018, hvor han angiveligt flygtede til Marokko efter en anden skudepisode.

En stor del af NNV’s medlemmer er for nylig blevet optaget i Hells Angels, hvilket de facto betyder, at NNV ikke eksisterer længere.

Københavns Politi ønsker ikke at kommentere B.T.s oplysninger. Retssagen mod dem fem mænd starter til marts måned.