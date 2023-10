Det gik særdeles brutalt for sig, da en mand blev ved biblioteket i Rendsborgsgade i Aalborg i januar i år. Her blev offeret sparket og slået med blandt andet flaske og en kop, lyder det i sagens anklageskrift.

Tre er nu tiltalt for at have tæsket det 38-årige offer så voldsomt, at han døde af det. Her er der tale om to mænd på 32 og 38 samt en 42-årig kvinde.

Det vides ikke, hvordan den tiltalte trio forholder sig til sagen.

Ifølge Frank Olsen, Nordjyllands Politi, skal overfaldet knyttes til byens hjemløsemiljø.

Episoden udspandt sig 14. januar mellem klokken 18 og 22.40. Ifølge anklageskriftet skete det efter såkaldt 'forudgående aftale eller efter fælles forståelse'.

Offeret var stærkt påvirket af både hash og alkohol og blev tildelt adskillige knytnæveslag, spark og tramp på både kroppen og i hovedet, ligesom han også blev forsøgt kvalt.

Desuden blev han slået med flasker og en ituslået kop. I alt var der tale om mindst 60 skader på kroppen og hovedet.

Anklageskriftet beskriver, hvordan trioen undervejs støttede og opildnede hinanden ved at give hinanden håndslag, mens de lod slag og spark regne ned over offeret.

Den ene af mændene er desuden tiltalt for at have stukket og slået en anden mand flere gange med knust flaskehals i Aarhus 20. oktober omkring klokken 15 på et ikke nærmere angivet sted.

Der tages forbehold for udvisning, i fald han kendes skyldig, lyder det i anklageskriftet.

