En fynbo fik sig en makaber overraskelse, da han torsdag morgen kiggede ud af vinduet.

Her var personens bil og postkasse nemlig blevet udsat for hærværk, skriver Fyens Stiftstidende.

Forruden på bilen var stærkt medtaget i form af mærker og ridser, mens hele bilen var smurt ind i afføring og toiletpapir.

Det samme var personens postkasse.

I forruden på bilen lå en seddel med ordene 'Fuck you'. Et budskab, der ikke er til at tage fejl af.

Den forurettede havde få dage forinden irettesat to tyske kvinder, der havde camperet i et område. Han havde sågar frabedt dem om at opholde sig i det område.

Derfor formoder han, at de to kvinder står bag hærværket.

Politiet har dog hverken overvågning eller andre konkrete beviser, der peger i retning af kvinderne.

De har dog alligevel givet et signalement af de to kvinder i døgnrapporten. Begge er i 20-30 års alderen. Den ene er spinkel, den anden kraftig af bygning. Den ene havde en gul labrador og en sort fårehund med hvid blis.