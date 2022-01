En omfattende retssag mod en 33-årig mand, der er tiltalt for blandt andet vold, trusler og forsøg på voldtægt, begyndte onsdag ved Retten i Odense.

Her mødte den tiltalte op iført klipklapper og med hænderne fastspændt i et fikseringsbælte. Han var ledsaget af tre betjente under det kortvarige ophold uden for Vestre Fængsel, hvor han ellers sidder varetægtsfængslet.

Der er afsat tid til ni retsmøder i sagen, hvor tre dommere og et nævningeting skal tage stilling til et anklageskrift på i alt 23 punkter.

Ifølge anklageren bør den 33-årige idømmes forvaring.

Flere af forholdene i det omfattende anklageskrift drejer sig om vold, trusler, vidnetrusler, voldtægt i form af andet seksuelt forhold end samleje og forsøg på voldtægt mod en kvinde, som den 33-årige ifølge eget udsagn var kæreste med ad to omgange.

Under det første retsmøde onsdag nægtede den tiltalte sig først skyldig, men under afhøring torsdag erkendte han flere af forholdene mod sin ekskæreste.

Fra sin plads i vidneskranken fortalte han, at han havde mødt kvinden i retspsykiatrien, hvor de blandt andet spillede uno og røg cigaretter sammen.

Den tiltalte forklarede i retten, at han ved flere lejligheder var jaloux, og at han både under og efter deres forhold mistænkte, at hun var sammen med andre.

Jalousien resulterede blandt andet i, at den tiltalte opførte sig voldsomt og udtalte sig truende, hvilket han erkendte i retten, selvom han ikke kunne huske ordret, hvad han havde sagt eller skrevet.

Han forklarede, at han på tidspunkterne for nogle af forholdene havde været presset og påvirket af alkohol, hash, kokain, amfetamin eller benzodiazepin.

Ifølge anklageskriftet skulle den tiltalte blandt andet have skrevet »Din klamme so – burde næsten lave en Lundin på dig« til ekskæresten på e-mail.

Det kunne han ikke huske at have gjort.

Til gengæld nægtede han at have haft til hensigt at voldtage kvinden, selvom han er tiltalt for fire gange at have gjort forsøg på voldtægt eller forsøgt at tiltvinge sig andet seksuelt forhold end samleje – blandt andet ved ulovlig tvang.

»Jeg vil mere eller mindre indrømme det hele, men jeg vil ikke indrømme, at jeg har voldtaget. Det har aldrig været min hensigt,« sagde han i retten og tilføjede:

»Hvis jeg ville voldtage hende, så havde jeg voldtaget hende. Så stor er hun sgu ikke.«

Ud over forholdene mod sin tidligere kæreste er den 33-årige også tiltalt for at have begået hærværk på en retspsykiatrisk afdeling og for i flere tilfælde at have truet og udøvet vold mod offentligt ansatte.

Blandt andet ved en episode i februar 2021 under en indlæggelse i retspsykiatrien, hvor han skulle have truet og udøvet vold mod en social- og sundhedsassistent, som han holdt fast og beordrede til at lukke ham ud, mens han holdt en tandbørste mod hendes hals.

Mens det stod på truede han andre ansatte til at lukke døren, hvorefter han løb fra stedet. Kort tid efter blev han pågrebet af politiet.

Både flugten og situationen forud for flugten erkendte den tiltalte i retten, hvor han dog lagde vægt på, at han havde været desperat, men ikke havde trykket hårdt med tandbørsten og ikke ville hende noget ondt.

Der forventes at blive afsagt dom i sagen i slutningen af februar.