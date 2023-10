En 22-årig mand dummede sig onsdag morgen, hvor han fløj for tæt på sikkerhedszonen ved Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn.

Det skriver Nordjyske.

Droner, der flyver, hvor de ikke skal være, er et tilbagevendende problem, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Bruno Brix.

»Vi skal have det her stoppet. Det er farligt og kræver en masse ressourcer fra lufthavnen, flyvestationen og os,« siger han.

Det er et tilbagevendende problem i Aalborg. Fredag 13. oktober lukkede to droneførere lufthavnen. Mandag 16. oktober blev luftrummet lukket to gange på grund af droner.

Dagen efter var den gal igen, hvor politiet sigtede en 41-årig mand for at flyve med drone i 80 meters højde.

Den såkaldte 'dronealarm' lød som før nævnt onsdag klokken 8, hvor Nordjyllands Politi måtte køre ud til Havnegade, hvor de kom i kontakt med drøneføreren, en 22-årig mand fra Aalborg, der fløj med dronen i 116 meters højde.

Dronen er nu konfiskeret, og der vanker den 22-årige en større bøde.

Han indrømmede over for politiet, at han ikke havde sat sig godt nok ind i reglerne.

Der er ekstra skrappe regler for droneflyvning, hvis man indenfor lufthavnens sikkerhedszone, som er på otte kilometers radius fra lufthavnen.

Hvis man lukker luftrummet på grund af uansvarlig droneflyvning, er det rigtig dyrt. Det kan nemlig betyde, at fly på vej mod lufthavnen må sætte kursen andetsteds, en dyr affære for luftselskaberne, og de kan finde på at sende regningen videre til droneføreren.