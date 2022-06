Lyt til artiklen

Telefonen ringer, men du kører bil. Hvad gør du?

Forhåbentlig tager du den ikke, for det kan blive dyrt.

Det erfarede 21 personer i Aarhus også mandag.

Østjyllands Politi afholdt mellem klokken 14.30 til 18.30 en stor færdselsindsats i det vestlige Aarhus.

Under den fire timers lange kontrol, opdagede betjentene, at 21 bilister havde travlt med at tale i telefon i stedet for at koncentrere sig om trafikken.

De kan alle se frem til et klip i kørekortet og en bøde på 1500 kroner ud over de 500 kroner, de skal betale til Offerfonden.

Én af de 21 bilister, en 28-årig mand, blev dog skrevet for lidt mere, da narkometeret indikerede, at han var narkopåvirket.

Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel, og da betjentene fandt noget hash og skunk i bilen, blev han også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

11 andre bilister står til en bøde på 1500 kroner, da de havde ‘glemt’ at tage sele på under kørslen.

En 25-årige mand på motorcykel havde glemt hjelmen, men da politiet ville standse ham, satte han i stedet farten op og prøvede at køre fra en motorcykelbetjent.

Undervejs brugte den 25-årige både fortov og cykelstier, men efter fem minutters eftersættelse gav han op og blev anholdt.

Det viste sig, at han var frakendt kørekortet, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden, for manglende brug af hjelm og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Derudover blev han sigtet for flere andre færdselsforseelser.

I alt faldt der 54 sigtelser som fordelte sig således: