»Ej, hvor vildt!« udbryder strafferetsekspert Lotte Helms i telefonen.

B.T. har ringet til hende for at få vurderet, hvor usædvanligt det er, at tidligere chef i Rigspolitiet Bettina Jensen idømmes otte måneders fængsel for bestikkelse, hvoraf to måneder er ubetinget og skal afsones.

»Jeg kan ikke komme i tanke om lignende sager, hvor en afdelingschef i Rigspolitiet bliver dømt,« siger Lotte Helms.

Også forvaltningsekspert Sten Bønsing spærrer øjnene op.

»Det er meget usædvanligt, at nogen på så højt ledelsesniveau dømmes for bestikkelse i Danmark. Især når der er tale om beløb i den størrelsesorden,« siger Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.

Han husker ikke at have set noget lignende siden 1980'erne:

»Jeg er faktisk i tvivl, om jeg overhovedet kan komme i tanke om nogen sager med folk på så højt ledelsesniveau. Så skal vi måske helt tilbage til den gamle Aalborg-sag i starten af 80'erne,« siger Bønsing.

Hun henviser til Aalborgs borgmester i 1981, Marius Andersen, der blev dømt for bestikkelse for at have fået en mosgrønt badeværelse af en entreprenør.

Østre Landsret har omgjort byrettens dom, hvor Bettina Jensen blev frikendt.

Det samme er tilfældet for hendes konsulentveninde Mariann Færø, der idømmes seks måneders betinget fængsel.

Dermed har landsretten fundet det bevist, at Mariann Færø har tilbudt Bettina Jensen arbejdsopgaver for at sikre, at Bettina Jensen som afdelingsleder i Rigspolitiet til gengæld gav Mariann Færø opgaver hos Rigspolitiet.

Altså har Mariann Færø bestukket Bettina Jensen, mens Bettina Jensen har ladet sig bestikke.

I alt har Bettina Jensen modtaget 790.250 kroner fra Mariann Færø.

Omvendt har Bettina Jensen tildelt Færøs virksomhed konsulentopgaver i politiet for 10,5 millioner kroner.

Bettina Jensen nægtede sig under hele sagen skyldig og var tydeligt berørt efter domfældelsen i Østre Landsret.

Hun stod efterfølgende foran retssalen og græd.

Hendes forsvarsadvokat, Anders Nemeth, fortæller, at hun var skuffet:

»Når det så er sagt er hun selvfølgelig tilfreds med, at der i gåseøjne kun er sket domfældelse for et mindre beløb – altså 150.000 kroner, siger han med henvisning til, at Bettina Jensen kun får konfiskeret 150.000 kroner ud af de 790.250 kroner, hun har modtaget fra Mariann Færø.«

Derudover skal de to kvinder betale sagens omkostninger.

Bestikkelsessagen ramte Rigspolitiet som en hammer, da B.T.-journalist Søren Kjellberg Ishøy tilbage i 2016 publicerede sin første forsideartikel om Bettina Jensen:

På det tidspunkt var hun nummer tre i Rigspolitiets hierarki.

I 2017 blev Bettina Jensen fyret, og samme år blev hun i al hemmelighed politianmeldt af Rigspolitiet.

Det havde indvirkning på strafudmålingen, at forholdene er begået helt tilbage i 2012, og at sagen havde taget så lang tid at få afsluttet, fremgår det af dommen.

»Havde det her været en helt ny sag, så er jeg helt sikker på, at straffen havde været ren ubetinget fængsel,« siger anklager Rikke Jensen.