En 82-årig kvinde kom galt afsted, da hun var ude at køre sent fredag aften.

Vidner har forklaret til Fyns Politi, at de mener, at have set bilisten slingre, inden hun altså kørte galt og ind i noget helleanlæg.

Det skete i Odense, og politiet mener, at noget af det, der kunne have medvirket til ulykken, var, at hendes ruder var sat til med frost.

»Jeg vil godt bruge anledningen til at opfordre til, at man afiser sine bilruder, for selvom der ikke er frostgrader, kan vinduerne stadig godt være sat til,« siger politikommissær Preben Skytte.

Kvinden kom til skade ved uheldet, der fandt sted ved 23-tiden, men fik ikke nogen alvorlige skader, lyder det fra politiet.

Politikommissær Preben Skytte påpeger, at det nogle gange snyder, men at vi altså ikke er forbi de tider, hvor man er nødsaget til at køre en skraber over bilens ruder.

Han understreger dog videre, at man ikke med sikkerhed kan sige, at det var de tilisede ruder, der var skyld i uheldet.