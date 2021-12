En dansk statsborger, der ankom til København fredag, er blevet anholdt.

Hun er mistænkt for at tilslutte sig terrororganisationen Islamisk Stat i Afghanistan (ISKP).

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 25-årig kvinde, og hun har i en årrække opholdt sig i Afghanistan med sine tre børn.

Den 25-årige kvinde bliver efter planen fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg lørdag.

Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre ved retsmødet, og børnene bliver overdraget til de sociale myndigheder, oplyses det.

Af hensyn til børnene vil der ikke blive oplyst yderligere om dem.

Kvinden er sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 114 ved i perioden fra 23. juli 2017 og herefter at have tilknyttet sig Islamisk Stat.

Københavns Politi har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.