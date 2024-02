»Torsdag morgen blev jeg ringet op med den triste besked, at Bjarne Madsen var gået bort. Det var et chok, og jeg mindes i disse dage min trofaste og loyale rådgiver med både sorg og respekt.«

Sådan indleder Danmarks første NHL-spiller, Frans Nielsen, sine mindeord på SønderjyskE Ishockeys facebookside efter sin spilleragent Bjarne Madsens død i en alder af blot 59 år.

Frans Nielsen spillede 15 sæsoner i NHL og sluttede karrieren med at vinde det tyske mesterskab i 2022 med Eisbären Berlin. Gennem hele sin karriere, der gjorde ham til en af NHLs bedste playmakere, var Bjarne Madsen hans agent.

»Jeg var omkring 14 år, da Bjarne kontaktede mig under junior-DM i Vojens Skøjtehal. Lige siden har han repræsenteret og hjulpet mig og min familie. Han var med i kulissen, da jeg lavede min første seniorkontrakt som 16-årig, og han stod for min sidste kontrakt i Berlin, som jo nærmest var Bjarnes hjemmemarked, og hvor han også var yderst respekteret. 26 års kompetent rådgivning, venskab og lutter gode minder. Igennem årene har han været inde over alle mine kontrakter og klubskifter. Jeg talte med ham så sent som i sidste uge,« skriver Frans Nielsen blandt andet.

»Bjarne kunne både give og tage en joke, også en af dem med galgenhumor om sin egen situation. På den måde var han som en af drengene i omklædningsrummet. Jeg har altid været imponeret over måden, han håndterede livet i en kørestol på. Aldrig klagede han, og altid mødte han op og var glad og positiv.«

Frans Nielsen skriver videre: »Ofte havde det nemmeste i hans situation været at tage det på telefonen eller online, men han mødte op fysisk, selv om det krævede besværlig logistik, hotelværelser og hjælpere. I min NHL-karriere besøgte han mig i New York, Detroit og Florida, og hver gang var jeg lige benovet over at se ham derovre. Bjarne havde et tæt samarbejde med min rådgiver i USA, Marc Levine, og ved mit bryllup sad de ved samme bord, hvilket jeg satte stor pris på.«

Frans Nielsen slutter sine mindeord med at udtrykke stor medfølelse til Bjarne Madsens kone Janne og sønnen David, der spiller på Sønderjyskes hold i Metal Ligaen.

»Bjarne efterlader i det hele taget et stort tomrum i dansk ishockey og vil blive savnet i skøjtehallerne. På vegne af min familie vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed for alt det, Bjarne har gjort for os og for mig,« skriver Frans Nielsen.

Bjarne Madsen levede sit hockeyliv i kørestol, efter at han som 18-årig i 1982 ved et tragisk uheld i et sammenstød med banden blev lammet fra halsen og ned.

Frans Nielsen bor i dag sammen med sin familie syd for Malmø. Han er scout for NHL-klubben Seattle Kraken og følger minutiøst det nye danske stjerneskud, 19-årige Oscar Fisker Mølgaard, der spiller for HV71 i SHL og sidste år blev draftet af Seattle Kraken i anden runde.