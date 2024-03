Siden den amerikanske skuespillerinde Olivia Munn for få dage siden afslørede sin kræftdiagnose, er reaktionerne strømmet til på hendes Instagram-opslag.

Blandt andet fra flere skuespillere, der har sendt varme tanker til Olivia Munn og opslaget.

'Så smukt skrevet. Sender dig og din familie en masse kærlighed,' skriver skuespillerinden Reese Witherspoon.

Også Munns kæreste, komikeren John Mulaney, har skrevet en rørende hilsen.

Olivia Munn danner par med John Mulaney, som hun har sønnen Malcolm med. Foto: Kyle Grillot/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Olivia Munn danner par med John Mulaney, som hun har sønnen Malcolm med. Foto: Kyle Grillot/EPA/Ritzau Scanpix

'Tusind tak, fordi du kæmper så hårdt for at være her sammen med os. Malcolm (deres søn red.) og jeg forguder dig,' skriver han.

Og de mere end 21.000 kommentarer på opslaget, har nu fået skuespillerinden til at sende en hilsen til sine 2,9 millioner følgere.

'Jeg er så taknemmelig for al den kærlighed og støtte, jeg har modtaget, siden jeg delte min diagnose i går. At læse jeres historier og kommentarer har betydet så meget for mig, og jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed,' lyder det i en story.

Det var i februar sidste år, at Olivia Munn og hendes søster gik til lægen for at undersøge, om de bar en genvariant, der kunne lede til kræft.

Begge testede negativ, men Munns læge valgte alligevel – for en sikkerheds skyld – at køre nogle flere test.

Og det viste sig at være en god idé, fordi en biopsi endte med at afsløre, at hun havde brystkræft.

'De seneste ti måneder har jeg fået ti operationer, og jeg brugt så mange dage i sengen, at jeg ikke engang kan tælle dem (...) biopsien afslørede, at jeg havde Luminal Cancer B i begge bryster. Luminal B er en aggressiv kræftform,' skrev hun i et opslag.

Det førte til, at hun skulle have en dobbelt mastektomi – en fjernelse af hele brystet.

Den 43-årige skuespiller har været med i film som 'Magic Mike', 'Iron Man 2' og 'The Predator'.