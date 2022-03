Hun har stjålet alle overskrifter i det vestjyske de seneste uger.

For den hollandske håndboldstjerne Estavana Polman er nemlig blevet hovedperson i et drama af de helt store i håndboldklubben Team Esbjerg.

Her har hun nemlig flere gange ytret sin utilfredshed over den manglende spilletid samt langet ud efter ledelsen i klubben.

Men nu ser det dog ud til, at hun ikke længere ønsker at snakke om den dramatiske situation i det vestjyske. Det skriver TV 2 Sport.

Foto: Frank Cilius

»Jeg håber, at I finder noget andet at snakke om. Det gør det ikke nemmere for mig at stå her hver gang. I spørger hele tiden. Lad mig være i fred nu,« sagde hun onsdag aften til TV 2 Sport.

Kommentaren fra Esbjerg-stjernen kommer lidt over en uge efter, hun i et opsigtsvækkende interview forklarede, at hun var ‘tæt på at have fået nok’ af sin situation i Esbjerg.

Noget, som klubben og cheftræner Jesper Jensen dog har valgt ikke at kommentere ret meget på sidenhen.

Men Team Esbjerg kan ikke tie sagen ihjel, har B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, tidligere forklaret.

»Der her er en rigtig tabersag for alle involverede. Jeg kan egentlig gode lide, at Team Esbjerg viser, hvem der bestemmer, og at ingen er større end klubben, men kommunikationsmæssigt har de håndteret sagen virkelig dårligt. De har fuldstændig fejlet i forhold til at få lagt låg på sagen,« lød det i sidste uge.

Det er dog ikke kun Estavana Polman, der har været rasende på klubben den seneste tid.

Playmakerens mor blandede sig nemlig, da hun under pokalfinalen uddelte et voldsomt møgfald på tilskuerpladserne til klubbens ledelse.

