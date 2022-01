De danske håndbolddrenge pryder fjernsynsskærmen i stor stil i hele januar.

Foruden deltagelsen i EM-slutrunden, som kører på TV 2s kanaler hele måneden, kan man i reklamepauserne også få øje på flere landsholdsspillere i fremtrædende roller.

Danskerne er vilde med håndboldspillerne og ikke kun på banen. Både Niklas Landin og Mikkel Hansen agerer derfor frontpersoner i hver sin reklame for henholdsvis HTH Køkkener og RareWine. Landin optræder endda med sin famile.

»Gennem en årrække har vi brugt familielivet som afsæt i forbindelse med udviklingen af vores køkkener, og i den sammenhæng er det svært at komme på en bedre repræsentant end Niklas Landin og hans familie,« siger Palle Larsen, der er marketingdirektør i HTH, og uddyber:

»Han er familien Danmarks mand. Han er anfører på holdet, verdens bedste håndboldspiller, og samtidig kan de fleste danskere spejle sig i ham. Og så er han om nogen et familiemenneske, hvilket passer perfekt ind i vores værdier og brand. Han var klart vores førsteprioritet med andre ord.«

Brandingeksperten Thomas Badura, der er direktør i firmaet SponsorPeople, tror, at håndboldherrernes høje popularitet skyldes to ting.

»For det første er Landin ekstremt aktuel lige nu. I hele januar vil han blive eksponeret, og danskerne vil heppe på ham og hele landsholdet hver anden dag bag skærmene.«

Niklas Landin og Mikkel Hansen under landsholdets træning i Debrecen 12. januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niklas Landin og Mikkel Hansen under landsholdets træning i Debrecen 12. januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»For det andet er håndboldspillere som udgangspunkt billigere at tiltrække, end fodboldspillere eksempelvis er, og håndboldspillere tjener også mindre, end fodboldspillere gør i gennemsnit. Så investeringen har ret sikkert været billigere for HTH, end hvis det var en landsholdsspiller for fodboldlandsholdet, de sad med.«

Ifølge Thomas Badura er især HTHs reklame med Niklas Landin opsigtsvækkende.

»Det er ikke så tit, man ser familien blive inddraget. Det er et interessant move og godt tænkt i forhold til det publikum, HTH gerne vil ramme.«

Og netop inddragelsen af Landins familie er noget, der betyder meget for HTH, fortæller Palle Larsen.

»I dag er der meget fokus på, at man personligt står inde for det, man lægger navn til, og derfor er vi både glade for og stolte over, at Niklas Landin gerne vil have hele familien til at være med i vores kampagne. Det fortæller mig, at han kan spejle sig i vores produkt, og at de familiære værdier, vi i HTH har som tilgang til at lave køkkener, er noget, han bakker op om.«

Og dedikationen fra håndboldbanen tog Landin med til reklameoptagelserne, fortæller Palle Larsen

»Det var imponerende at se, hvor dedikeret og koncentreret Landin var hele vejen igennem. Vi havde faktisk en koreograf på, så hans bevægelser blev lavet så tæt på det oprindelige som muligt. Det tog han i stiv arm og fuldførte opgaven med bravur.«

Og heldigvis for HTH og det danske landshold var koreografien ikke for voldsom. Det havde nemlig været et kritisk tidspunkt at blive skadet på.

»Optagelserne blev lavet lige inden OL, så vi frygtede en smule, at han blev skadet under optagelserne. Det havde været knap så heldigt, når det nu var os, der bad ham om at lave de bevægelser. Heldigvis gik det hele godt,« lyder det med et grin fra Palle Larsen.