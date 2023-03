Lyt til artiklen

Nummer 14 er deres nummer, de spiller samme position, og hjerteklubben er for begges vedkommende Skjern Håndbold. Nu står stregspilleren Emil Bergholt til at få A-landsholdsdebut – præcis som sin far.

Emil Bergholt er søn af Skjern-legenden Henrik Bergholt, der i sin karriere nåede hele 354 kampe for klubben, hvor han vandt både DM-titlen og pokalturneringen samt fik fire landskampe på cv'et.

I dag er det sønnen Emil Bergholt, der er en af de helt store profiler i traditionsklubben. Han er 25 år og anfører i Skjern, og nu står han klar til at få sin landsholdsdebut – og træde ud af sin kendte fars skygge.

Debuten for de tredobbelte VM-guldvindere kan Emil Bergholt få, når Danmark spiller testkamp mod Tyskland i et udsolgt Gigantium i Aalborg torsdag i EHF Cup.

Emil Bergholts far, Henrik Bergholt, i aktion for Skjern fra sin aktive tid i klubben. Foto: MOGENS FLINDT Vis mere Emil Bergholts far, Henrik Bergholt, i aktion for Skjern fra sin aktive tid i klubben. Foto: MOGENS FLINDT

»Det er kæmpestort, at det kan blive min landsholdsdebut. Det bliver specielt og kan næsten ikke blive større, hvis jeg får debut,« siger Emil Bergholt.

Skjern-anføreren kan sagtens sparre med sin far omkring håndbolden, men nu er han også klar til at gå sine egne veje:

»Nu prøver jeg at skabe mine egne erfaringer, for at det ikke bliver for meget på den måde, at jeg skal gøre, ligesom han gjorde. Spillet har ændret sig markant, og det samme har rammerne om det, så jeg skal ud at skabe mine egne erfaringer og oplevelser.«

Emil Bergholt fik beskeden om, at han var udtaget til testkampene mod Tyskland i Aalborg og det omvendte opgør i Hamburg, på et smerteligt tidspunkt.

Henrik Kronborg, der ud over at være assistenttræner på landsholdet er cheftræner i Skjern, kom og prikkede Emil Bergholt på skulderen efter Final 4-nederlaget til GOG.

»Der havde jeg lidt mere fokus på, at vi havde tabt en pokalfinale, end jeg havde på at være udtaget. Der gik lige et par dage, inden jeg også kunne tillade mig at være stolt over det.

Emil Bergholts far arbejder til daglig og bor i Holland, men han tager ikke den lange tur til Aalborg for at se sønnikes mulige landsholdsdebut.

»Han nøjes med at tage til Tyskland, når vi skal spille det omvendte opgør der,« fortæller Emil Bergholt.