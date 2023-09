Dansk håndbold er i en tilstand af panik.

En stribe af de bedste klubber står nemlig til at miste millionindtægter fra tv-dækning af deres kampe i de europæiske klubturneringer – hos både mænd og kvinder – fra den kommende sæson.

Og fans skal have pengepungen frem.

Det skyldes, at det europæiske håndboldforbund EHF og det schweiziske sportsagentur Infront, som har stået for at sælge tv- og streamingrettighederne til både Champions League og European Handball League, ikke har haft held til at finde en køber.

Derfor har de nu under stor fanfare lanceret en helt ny streamingtjeneste, hvor danske håndboldfans kan købe sig adgang til både enkelte kampe eller alle kampe fra Champions League og European League hos både mænd og kvinder.

Den nye streamingportal har fået navnet Handball-Kanalen.TV og her kan danske fans allerede nu købe sig adgang. For cirka 185 kroner om måneden.

»Fans i Norden har en dybtliggende passion for håndbold, og vi vil gerne sikre, at de får en problemfri, beriget og personlig seerrejse,« lyder det fra Damien Browarnik, som er administrerende direktør hos Infront Lab, i en pressemeddelelse.

Den nye streamingportal vil 'hjælpe med at redefinere fanoplevelsen, bringe dem tættere på det spil, de elsker, tilføje flere berøringspunkter mellem klubber og tilhængere og samtidig give sponsorer mulighed for at få eksponering ud over kampen,' som Damian Browarnik formulerer det.

Man forklarer dog i samme forbindelse, at det kun er nogle kampe, som vil blive kommenteret – på et ikke-oplyst sprog – mens andre vil blive sendt med hallyd.

Og om der bliver tale om optaktsstudier og/eller efterbehandling, fortæller Infront heller intet om over for de potentielle abonnenter.

B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg er på forhånd særdeles pessismistisk på de danske fans' vegne.

»Jeg nægter at tro på, at en schweizisk ejet platform gør andet end at forringe det danske håndboldprodukt betydeligt, når det kommer til dækningen,« siger Johnny Wojciech Kokborg således.

»Vi er vant til høj kvalitet hos TV 2, DR og Viaplay - både før, under og efter kampene. Schweizerne kan jo modbevise mig, men jeg tvivler kraftigt,« siger Johnny Wojciech Kokborg.

Samme toner lød tidligere torsdag fra GOG-direktør Kasper Jørgensen.

Hos de danske tv- og streamingudbydere melder man imidlertid hus forbi.

Det har tilsyneladende ikke været rentabelt at sikre sig den euopæiske klubhåndbold.

Viaplay havde så sent som i sidste sæson rettighederne, men selskabet er hårdt presset på økonomien og har under ny ledelse meldt ud, at man fremadrettet ændrer fokus i forhold til investeringer i indhold inden for både underholdning og livesport.

»Vores rettigheder til de europæiske klubturneringer udløb i sommer. Vi har vurderet pris i forhold til attraktionsværdi fremadrettet, og med det, der har ligget på bordet, har vi altså valgt ikke at forlænge rettighederne,« lyder meldingen fra Kim Mikkelsen, som er SVP for sport hos Viaplay Group, til B.T.

Kim Mikkelsen, SVP for sport hos Viaplay.

Hos konkurrenten TV 2 har man netop erhvervet sig attraktive rettigheder til at vise Superligaen i fodbold i de kommende seks år, og samtidig er man i gang med at gennemføre afskedigelser.

TV 2's sportschef Frederik Lauesen bekræfter dog, at man er blevet kontaktet af Infront i forbindelse med salgsprocessen.

»Vi har kigget på rettighederne til Champions League og de andre turneringer, som vi altid gør, og vi har overvejet, hvordan det ville passe ind i vores nuværende portefølje,« siger Frederik Lauesen.

TV 2 sidder nemlig allerede på rettighederne til både de danske landshold samt de hjemlige ligaer, og derfor ønsker man ikke umiddelbart at udvide.

»Vi føler i al ydmyghed, at vi er dækket rigtig godt ind på klubhåndbolden. Vi er glade for vores aftaler om at sende de danske landsholds kampe og fra de danske ligaer,« siger Frederik Lauesen.

»Vi har al den håndbold, vi kunne ønske os, og det er vi glade for,« konstaterer han.

B.T. har også været i kontakt med DR, som imidlertid ikke ønsker at kommentere på historien.

Frederik Lauesen, sportschef hos TV 2

Hverken Frederik Lauesen eller Kim Mikkelsen ønsker at fortælle om, hvor meget man er blevet bedt om at lægge på bordet for at kunne sende de mange danske holds mange kampe i europæisk klubhåndbold.

»Det ville være ufint,« som Frederik Lauesen udtrykker det, og han ønsker ikke at gå i detaljer om processen.

»Der sker lige nu det, at den almindelige forbruger i højere og højere grad kapper tv-kablet over og går over på streaming,« forklarer Frederik Lauesen.

»Det sætter et vist pres på alle rettighedshavere, fordi det nu i højere grad skal kunne regnes hjem på streaming, hvor kunderne er mindre loyale end man traditionelt har set det over for tv-udbydere,« konstaterer Frederik Lauesen.

TV 2-bossen kan imidlertid godt se situationen fra de danske klubbers side.

»Det er selvfølgelig superærgerligt for klubberne, og jeg forstår godt deres frustrationer. Men vi bærer i al ydmyghed en stor del af det læs, så jeg føler egentlig, at vi med god samvittighed kan sige pænt nej tak,« siger Frederik Lauesen.

B.T. har torsdag forsøgt at komme i kontakt med med Damien Browarnik og Infront for at tale om både det forhandlingsforløb, som nu altså er afsluttet uden en aftale, og om detaljerne i det produkt, som man nu tilbyder danske håndboldfans i stedet.

Men det er ikke lykkedes inden deadline.

Johnny Wojciech Kokborg, B.T. Sporten

I første omgang ser den nye løsning imidlertid ud til at kunne koste de danske klubber dyrt.

Over for B.T. har GOG-direktør Kasper Jørgensen torsdag kaldt situationen 'meget bekymrende'.

Men hvor stor en indtægt, klubberne ender med at gå glip af som en konsekvens af den manglende tv-eksponering, har hverken han eller kolleagen hos Aalborg Håndbold, Jan Larsen, overblik over.

Johnny Wojciech Kokborg vurderer imidlertid, at den samlede konsekvens for de danske håndboldklubber hurtigt kan løbe op i millionklassen.

Det samme gør sig gældende i de øvrige nordiske lande, hvor håndbolden også nærmer sig noget, som man kan karakterisere som nationalsport.

»Den uden tvivl ringere eksponering betyder, at sponsorerne ikke får det for pengene, de havde håbet på. Og det koster altså i klubkasserne,« siger han og tilføjer:

»Hvis der ikke findes en mere gangbar løsning, frygter jeg for, at det kan blive en potentiel bombe under de danske klubbers økonomi.«

Hos kvinderne skal Ikast Håndbold, Odense Håndbold og Team Esbjerg i aktion i Champions League for første gang i denne weekend.

Aalborg Håndbold og GOG indleder den mandlige udgave af årets Champions League den 13. september.