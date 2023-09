Det vil både koste både seere og penge, at to største europæiske turneringer Champions League og European League fremover bliver vist på streamingtjenesten Handball Kanalen.

Det vurderer klubbosserne for Danmarks to største herreklubber.

Hvis man vil se de største danske håndboldklubber hos både mænd og kvinderne i Europa, kan man ikke længere følge med på dansk tv, hvor Viaplay tidligere har stået for rettighederne.

Nu skal man have 185 kroner op af lommen for den nye tjeneste.

»Det er meget bekymrende, fordi det vil jo komme til at ramme os på vores klubøkonomi,« siger GOG-direktør Kasper Jørgensen til B.T.

Han håber stadig, at der kan komme en løsning i løbet af sæsonen, hvor kampene vises på dansk tv.

»De meldinger, vi får, er, at der forhandles i en eller anden grad om det stadig. Både enkeltkampe og hele pakken, men mere ved jeg ikke,« siger han.

I Aalborg begræder man også udviklingen.

»Jeg er rigtig ked af, at det nok betyder, at der ikke er lige så mange, der ser vores kampe som tidligere. Det er indiskutabelt. Det er trist. Også for fankulturen,« siger direktør Jan Larsen og fortsætter:

»Det kommer til at koste os noget, fordi vi ikke bliver så synlige, som vi gerne vil eller har været tidligere. Det får en eller anden form for konsekvens. Hvad det præcis bliver, må vi se,« lyder det videre.

Den nye streamingtjeneste sender også kampene til European League, hvor danske hold deltager på både herre- og kvindesiden.

»Helt generelt kan det få konsekvenser for dansk håndbold, at der er færre seere, der følger med. Lige nu er der ingen tvivl om, at der bliver lagt op til et væsentligt forringet produkt i forhold til, da det var Viaplay, der sendte kampene,« siger Kasper Jørgensen.

Økonomien fra det europæiske håndboldforbund til de enkelte klubber er uændret, men det er omstændighederne rundt om kampene, der kan koste i klubkassen.

Færre seere giver mindre eksponering for klubbens sponsorer. Og rammerne om kampen er sværere at gøre økonomisk attraktive, når færre følger med, som når de danske ligakampe sender på landsdækkende tv hos TV 2.

»Der er en økonomisk del i det, der utvivlsomt bliver forringet. Det er noget, vi snakker med vores partnere om, hvad vi så kan tilbyde dem i en pakke, så vi kan generere de samme indtægter. Det er ikke sikkert, at det helt kan lade sig gøre. Men vi kan ikke sidde i hjørnet og græde, og så må vi håbe på, at mange går ind og streamer kampene.,« siger Jan Larsen.

Odense Håndbold, Team Esbjerg og Ikast kaster Champions League i gang 9. september hos kvinderne, mens GOG og Aalborg Håndbold fire dage senere skal i aktion.