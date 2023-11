Aalborg Håndbold gjorde det nærmest umulige.

Anført af Mikkel Hansen og Niklas Landin besejrede de danske mestre den tyske storklub TWW Kiel i Champions League.

27-18 vandt Aalborg efter en fejende flot kollektiv indsats, hvor især landsholdsmålmand Landin storspillede.

Med sejren er Aalborg godt med i Champions League-gruppe A, hvor holdet indtager en andenplads. Kiel er trods nederlaget fortsat nummer et.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Det var specielt og følelsesrigt. Det var ekstraordinært. Jeg havde aldrig drømt om, at vi ville vinde,« siger Landin til DR.

Han glad for at have spillet en afgørende mod sin tidligere tyske klub, hvor han har spillet i otte år.