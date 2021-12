Coronapandemien har ramt den danske håndboldliga for herre på fulde drøn.

Onsdag formiddag er det kommet frem, at flere håndboldkampe er blevet udskudt.

Det skriver TV 2.

Både kampen mellem TTH Holstebro og Aalborg og kampen mellem Fredericia og SønderjyskE er blevet aflyst onsdag, og dermed er seks ud af de syv opgør, der skulle have været afviklet dermed aflyst.

Den eneste kamp, der bliver afviklet er kampen mellem Bjerringbro-Silkeborg og Skjern.

Grundet EM-slutrunden for herrerne til januar bliver planlægningen ikke nemmere, når de udsatte kampe skal afvikles, da det ikke er mulig at afvikle kampene der.

Nedenstående er en oversigt over de udsatte kampe:

TTH Holstebro – Aalborg

Nordsjælland- TMS Ringsted

Ribe-Esbjerg – Lemvig-Thyborøn

GOG – Skanderborg Aarhus

Mors Thy – KIF Kolding

Fredericia – SønderjyskE

Frank Smith, der er chef for turnering i Dansk Håndbold Forbund, begræder den situation ligaen står i disse dage.

»Det er helt vildt ærgerligt, at vi har været nødsaget til at have så mange aflysninger, men vi satser stærkt på at kunne afvikle den sidste kamp. Det er vigtigt for os, at vi får afviklet så meget håndbold så muligt. Ellers skubber vi bare problemerne lidt,« siger Smith.