Et billede. Taget på det rette tidspunkt i den rette vinkel.

Sådan et billede kan være meget værd.

Det kan den norske fotograf Beate Oma Dahle i hvert fald skrive under på, fortæller hun til nyhedsbureauet NTB.

Hun fik nemlig taget det helt rette 'skud' under Danmarks semifinalekamp mod Frankrig.

Billedet har du højst sandsynligt allerede set. Et billede, hvor Althea Reinhardt får skudt bolden 'lige i smasken' så at sige.

Billedet har fået meget interesse. Og ikke kun i Scandinavien.

»Det står ikke stille endnu. Det er helt ekstremt. Folk ringer fra alle lande og vil have det,« siger den dygtige og heldige fotograf, der selv er håndboldspiller.

B.T. fangede Reinhardt efter kampen mod Frankrig, hvor hun allerede havde på fornemmelsen, at det vil blive et af de mere populære billeder af hende.

Billedet er også blevet til et maleri. Få dage efter kunne gæster af Christiania se dette maleri. Foto: Instagramprofilen densortemink Vis mere Billedet er også blevet til et maleri. Få dage efter kunne gæster af Christiania se dette maleri. Foto: Instagramprofilen densortemink

»Det er et ekstremt flot foto. Jeg vidste ikke selv, det så sådan ud, så det var også meget fint at se udefra. Min veninde har sendt et meme. Ja, jeg er allerede blevet til et meme. Hun var også hurtig til at sige: 'Sorry, men det er lidt sjovt'. Det kan man bare grine lidt af,« lød det fra den 25-årige målvogter.

Hun blev desuden kåret til kampens spiller efter kampen.