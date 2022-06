Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han bader i penge og er tilsyneladende fuldstændig ligeglad, hvordan de kommer i hus.

Den nordirske golfspiller Graeme McDowell er havnet i en aldeles skidt situation, da han - til trods for brud på menneskerettighederne i Saudi-Arabien - har takket ja til at promovere nationen gennem turneringen LIV Golf.

I retur modtager McDowell, som tidligere har vundet den prestigefyldte turnering US Open, en masse penge, som nok i golfstjernens optik overskygger vilkårene i Saudi-Arabien.

Det skriver Daily Mail.

Graeme McDowell jubler efter at have vundet US Open. Foto: ROBYN BECK Vis mere Graeme McDowell jubler efter at have vundet US Open. Foto: ROBYN BECK

På et pressemøde forud for LIV-turneringen kom nordireren med flere opsigtsvækkende kommentarer.

»Det har været utrolig polariserende. Jeg tror, at vi alle kan blive enige om, at Khashoggi-situationen var forkastelig. Det faktum, er der ingen, der vil diskutere, men vi er golfspillere.«

Jamal Khashoggi, som McDowell omtaler, var en journalist, som blev dræbt efter Saudi Arabiens leder, og kronprins, Mohammed bin Salman, som i øvrigt ejer Newcastle United, godkendte en plan om at dræbe Khashoggi.

»Personligt mener jeg, at golf har en positiv kraft i verden. Jeg forsøger bare at være en god rollemodel for børn. Jeg ved, hvad golf har lært mig, og jeg elsker at bruge golf, så det vokser på kloden. Det er, hvad vi har gjort de seneste 20 år. At være gode rollemodeller for børn og bruge golfens positive kraft,« siger han på pressemødet.

Alligevel har McDowell intet problem med Saudi Arabiens indtog i europæisk sport, hvor nationen forsøger at sportswashe sig væk fra omverdenens negative syn på landet.

»Hvis Saudi-Arabien ønsker at bruge golf som et middel til, hvor de gerne vil hen, og hvor de har ressourcer til at komme hen, så er vi stolte over at kunne hjælpe dem på den rejse ved at bruge golf og dets egenskaber,« siger han.

Golfspilleren understreger, at han 'bare' er en golfspiller og ikke en politiker.

Du kan se et klip fra pressemødet her:

"The Khashoggi situation was reprehensible...



...But we are proud to help Saudi if they want to use #golf to get to where they want to be"@Graeme_McDowell on why he's decided to join the £202m Saudi-backed @LIVGolfInv, despite the country's human rights record... pic.twitter.com/4vQs7xUZCi — Neil Barker (@Mockneyrebel) June 7, 2022

DR har tidligere fortalt, at de to danske golftvillinger Rasmus og Nicolai Højgaard har fået tilbuddet om at spille i Saudi-Arabien, men har takket nej.

En af sportens allerstørste, Tiger Woods, har ifølge Daily Mail ligeledes afvist den saudiarabiske interesse. Den amerikanske sportsstjerne skulle have afvist et beløb på 1 milliard dollar, svarende til 7 milliarder kroner, for at spille i turneringen.