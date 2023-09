»Der skal ikke lyde nogen dårlige undskyldninger.«

Sådan lyder reaktion fra en restaurantejer i Skagen, efter Fødevarestyrelsen har været på uanmeldt kontrolbesøg 7. september.

Det gik da heller ikke for godt.

Café Knuths fik en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner.

Restauranten Cafe Knuths i Skagen har fået en sur smiley på grund af manglende hygiejne i forbindelse med håndtering af fødevarer. Foto: Google Street View

Årsagen var problemer med fødevarehygiejnen.

Ifølge kontrolrapporten målte Fødevarestyrelsen en indstikstemperatur på 5,9 grader i otte kilo fersk fisk opbevaret i et kølebord.

En ansat på Café Knuths oplyste, fisken var fra dagen før, og at man ikke var opmærksom på lovkravet om, at fersk fisk maksimalt må opbevares ved to grader.

Restaurantindehaver Flemming Knuth Hansen ærgrer sig.

»Den bøde er helt i orden. Det er selvfølgelig skidt, at vores ansatte ikke er klar over, at fisken ikke må være over to grader. Det står i risikoanalysen i vores egenkontrol. Vi har derfor gennemgået det med alle vores ansatte. Selv vores opvasker ved nu, hvad risikoanalyse er,« siger han til B.T.

Kritik af rengøring og vedligeholdelse

Udover bøden for den varme fisk gav Fødevarestyrelsen også Café Knuths reprimander - i fagsprog kaldet indskærpelser - for manglende rengøring og vedligholdelse af køkkenet.

Det medfører to opfølgende kontroller, som Café Knuths selv skal betale gebyr for.

Ifølge kontrolrapporten var der sorte belægninger under armen på en røremaskine, indtørret madrester i en vakkumeringsmaskine, sorte belægninger under sæbe-og papirdispenser ved håndvask, hvide belægninger på håndbruser i opvasken og indtørret madstænk flere steder på hylder og overflader i opvasken.

Indskærpelsen for manglende vedligeholdelse skyldes blandt andet, at fedtfiltre over grillafsnittet i køkkenet var i stykker, og der hang metaltråde fra fedtfilterne ud fra siderne.

Desuden manglede der loftplader i køkkenet, og der var derfor åben op til loftrummet.

Der var også slået kanter af en del serveringsservice, blandt andet små skåle, hvor der var lavet dessert i, står der i kontrolrapporten.

»Vi har fået styr på alle de ting, som Fødevarestyrelsen har givet os kritik for. Vi tager det meget alvorligt,« siger Flemming Knuth Hansen.

Han fortæller, at det er første gang, at Café Knuths har fået en sur smiley.

Han forsikrer, at det også er sidste gang, det kommer til at ske.

»Vi er rigtig kede af det her. Hvis man læser vores anmeldelser, kan man se, at vi er et pænt og ordentligt sted,« siger han.